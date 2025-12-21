У 62 роки виглядає крутіше за Меланію. Колишня дружина Трампа сьогодні хизується у коротких шортах і мініспідницях

У свої 62 роки вона залишається у чудовій формі

Марла Мейплз є американською актрисою та продюсером. З 1993 по 1999 рік вона була одружена з королем нерухомості та нинішнім президентом США Дональдом Трампом.

Що потрібно знати:

Колишня дружина Дональда Трампа живе яскравим публічним життям і зберігає з ним добрі стосунки

Марла демонструє спортивну форму і стежить за собою навіть у 62 роки

Вона веде соцмережі, бере участь у телепроєктах і нещодавно стала бабусею

Марла Мейплз — друга офіційна дружина Дональда Трампа і мати його дочки Тіффані. Після розлучення вона отримала компенсацію у розмірі 2,5 мільйона доларів, а також аліменти на утримання дочки. Сьогодні Марла – відома актриса та медійна персона. У свої 62 роки вона знаходиться у чудовій формі та з упевненістю вибирає ефектні, відверті образи.

Фото: Getty Images

Раніше ЗМІ писали, що після розлучення через багато років Дональд перебуває в дружніх стосунках з екскоханою і навіть дозволяє їй користуватися його приватною резиденцією Мар-а-Лаго у Флориді. Як з’ясувалося, це дуже дратує першу леді США Меланію Трамп.

Фото: Getty Images

Як зараз виглядає Марла Мейплз

Колишня Трампа збудувала успішну акторську кар’єру, бере активну участь у різних телепроєктах, світських заходах і сьогодні активно веде соціальні мережі, де ділиться яскравими моментами свого життя. На її сторінку в Інстаграмі підписано понад 260 тисяч людей.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

У травні 2025 року Марла вперше стала бабусею – її дочка Тіффані народила сина. Щоб не втрачати форму, Мейплз харчується органічними продуктами та активно займатиметься фізичними вправами, йогою. У 62 роки вона не боїться надягати мініспідниці, короткі шорти та речі, що обтягують.

Марла Мейплз. Фото: instagram.com/itsmarlamaples Марла Мейплз. Фото: instagram.com/itsmarlamaples

На сторінці Марли опубліковано відео, де вона тренується. У 62 рік така фігура – результат здорового способу життя та регулярних занять спортом.

Марла регулярно виступає у ролі спікера на семінарах, присвячених жіночому натхненню, добробуту, духовному розвитку та мотивації. Активно займається благодійною діяльністю.

Марла з 32-річною дочкою Тіффані. Фото: instagram.com/itsmarlamaples

