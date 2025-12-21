У 62 роки виглядає крутіше за Меланію. Колишня дружина Трампа сьогодні хизується у коротких шортах і мініспідницях
У свої 62 роки вона залишається у чудовій формі
Марла Мейплз є американською актрисою та продюсером. З 1993 по 1999 рік вона була одружена з королем нерухомості та нинішнім президентом США Дональдом Трампом.
Що потрібно знати:
- Колишня дружина Дональда Трампа живе яскравим публічним життям і зберігає з ним добрі стосунки
- Марла демонструє спортивну форму і стежить за собою навіть у 62 роки
- Вона веде соцмережі, бере участь у телепроєктах і нещодавно стала бабусею
Марла Мейплз — друга офіційна дружина Дональда Трампа і мати його дочки Тіффані. Після розлучення вона отримала компенсацію у розмірі 2,5 мільйона доларів, а також аліменти на утримання дочки. Сьогодні Марла – відома актриса та медійна персона. У свої 62 роки вона знаходиться у чудовій формі та з упевненістю вибирає ефектні, відверті образи.
Раніше ЗМІ писали, що після розлучення через багато років Дональд перебуває в дружніх стосунках з екскоханою і навіть дозволяє їй користуватися його приватною резиденцією Мар-а-Лаго у Флориді. Як з’ясувалося, це дуже дратує першу леді США Меланію Трамп.
Як зараз виглядає Марла Мейплз
Колишня Трампа збудувала успішну акторську кар’єру, бере активну участь у різних телепроєктах, світських заходах і сьогодні активно веде соціальні мережі, де ділиться яскравими моментами свого життя. На її сторінку в Інстаграмі підписано понад 260 тисяч людей.
У травні 2025 року Марла вперше стала бабусею – її дочка Тіффані народила сина. Щоб не втрачати форму, Мейплз харчується органічними продуктами та активно займатиметься фізичними вправами, йогою. У 62 роки вона не боїться надягати мініспідниці, короткі шорти та речі, що обтягують.
На сторінці Марли опубліковано відео, де вона тренується. У 62 рік така фігура – результат здорового способу життя та регулярних занять спортом.
Марла регулярно виступає у ролі спікера на семінарах, присвячених жіночому натхненню, добробуту, духовному розвитку та мотивації. Активно займається благодійною діяльністю.
