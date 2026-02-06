Що "бурили" в цьому місті на Сумщині та звідки взялася його назва

Це одне з найдавніших міст Сумщини

На березі річки Чаші, неподалік від Путивля, стоїть невелике місто з багатовіковою історією. Буринь згадується в літописах ще з XIV століття, але досі зберігає таємниці свого минулого, які чекають на дослідників.

Сьогодні Буринь — адміністративний центр громади в Сумській області. Але за цією скромною назвою ховається одне з найдавніших поселень регіону, яке пам'ятає часи Київської Русі, литовського панування та козацької доби. "Телеграф" розповість про це детальніше.

"Биринь" у літописах XIV століття

Перша документальна згадка про Буринь датується кінцем XIV століття. У "Списку руських міст далеких і близьких" — літописному документі 1387–1392 років — поселення фігурує під назвою "Биринь".

Це робить Буринь одним із найстаріших населених пунктів Сумщини. Згодом місто з'являється й у Литовській метриці кінця XV століття, що підтверджує його давність та історичне значення.

Звідки взялася назва?

Походження назви "Буринь" досі залишається предметом дискусій. Існує дві основні версії, жодна з яких не має остаточного документального підтвердження.

Згідно з першою гіпотезою, місто засноване племенами, яких називали бурами. Саме від їхньої назви й походить топонім Буринь. Більшість істориків вважають цю версію найбільш імовірною, пов'язуючи назву з давньоруським родовим ім'ям або племінною назвою.

Герб міста Буринь

Інша, більш пізня легенда, стверджує, що в цих місцях колись жив поміщик із прізвищем Бурий, і саме він дав назву поселенню. Однак ця версія виглядає менш переконливою, враховуючи середньовічні згадки про місто.

Стара і Нова Буринь: як росло місто

Як і більшість давніх поселень, Буринь виникла на берегах річки — там, де було зручно жити, вести господарство та захищатися від ворогів. Найдавнішою частиною міста вважається сучасна вулиця Вознесенська, яку раніше називали Стара Буринь.

Тут стояли житлові садиби та поміщицькі двори. Зокрема, у колишньому нарсуді (нині — церква) розташовувалася оселя місцевого лікаря-поміщика Вечорки. Його маєток складався з кількох будівель — сьогодні в них працюють ветклініка, ветлабораторія та стара споруда колишнього молокозаводу, який у давнину називали "сироварнею".

Пізніше жителі почали освоювати Нову Буринь — територію, де зараз проходить вулиця Першотравнева. Тут розташовувалися адміністративні будівлі, торгові заклади, сільська управа, церква та крамниці.

Буринь сьогодні

Сучасна Буринь — це невелике, але важливе для околиць місто на Сумщині, центр однойменної територіальної громади з аграрною економікою та відчутним впливом війни на повсякденне життя. Через Буринь проходить залізнична гілка, що історично забезпечувала вивезення сільгосппродукції та сполучення з Конотопом, Сумами та іншими містами.

Як прикордонна до російського кордону область, Сумщина з перших днів повномасштабного вторгнення зазнає обстрілів і загроз, що не оминають і Буринську громаду. Війна посилила міграційні процеси: частина людей виїхала, але водночас деякі внутрішньо переміщені особи оселилися в Бурині та селах громади.

