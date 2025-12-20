Рус

Оголошено "злочинцем" у Росії. Де зараз ексміністр оборони Гриценко, який закликав вбити Путіна

Тетяна Кармазіна
Анатолій Гриценко
Анатолій Гриценко. Фото Колаж "Телеграфу"

Його звинувачували у продажу української військової техніки

Український політик Анатолій Гриценко був міністром оборони України за третього президента Віктора Ющенка. У країні-агресорці з 2022 року його вважають "військовим злочинцем".

Що потрібно знати:

  • Анатолій Гриценко пройшов шлях від військового інженера до міністра оборони
  • Він тричі балотувався у президенти України
  • 2018 року він заявив про необхідність ліквідації російського диктатора

Майбутній нардеп народився 25 жовтня 1957 року у селі Багачівка, Черкаська область, а виріс у місті Ватутіне (зараз Багачеве). Закінчив Київське Суворівське військове училище із золотою медаллю (1974) та Київське вище військове авіаційне інженерне училище з відзнакою (1979), отримавши кваліфікацію військового інженера-електрика.

Анатолій Гриценко у молодості
Фото: facebook.com/Grytsenko.Anatoliy

Гриценко проходив службу у Збройних силах СРСР та України, обіймав низку посад, у тому числі начальника групи обслуговування авіаційного обладнання та викладача у Київському вищому військовому авіаційному інженерному училищі.

Анатолій Гриценко у молодості
Анатолій Гриценко у молодості. Фото: espreso.tv

У 1993-1995 роках здобув військову та мовну освіту в США та Україні. У 1994-1997 роках очолював Управління проблем військової безпеки та військового будівництва НДЦ Генштабу ЗС України. У 1997-1999 роках керував аналітичною службою апарату РНБО України. Після цього очолив Український центр економічних та політичних досліджень імені Разумкова.

У 2005-2007 роках обіймав посаду міністра оборони України. Обирався народним депутатом України у 2007 та 2012 роках, тричі балотувався на пост президента країни (2010, 2014, 2019). До вересня 2019 року очолював партію "Громадянська позиція". Того ж року його звинуватили у продажу військової техніки в період його роботи міністром оборони, але він заперечував це. За словами Гриценка, техніка була застарілою та непридатною до використання.

Анатолій Гриценко Віктор Ющенко
Гриценко був головою Міноборони за Ющенка

Смерть Путіна і "відповідь" Росії

2018 року політик заявив про необхідність ліквідації російського президента, назвавши його ворогом України та своїм особистим ворогом як українця. Про це він сказав в ефірі "55 на 5" на телеканалі ICTV.

Він ворог усієї країни, значить, і мій, як громадянина України. Якщо ми говоримо серйозно, про війну, про ворога, про те, хто віддавав накази збивати літаки та вбивати наших людей, то який інший підхід?

Анатолій Гриценко

Анатолій Гриценко
Фото: aspi.com.ua

2020 року у РФ Гриценка заочно засудили до шести років позбавлення волі за звинуваченням у "закликах до тероризму". Влада країни-агресорки стверджувала, що політик нібито публічно закликав до скоєння теракту на території РФ, зокрема до підриву залізничних поїздів. На що політик сказав, що нехай росіяни "біснуються" й далі.

Анатолій Гриценко

Де зараз Анатолій Гриценко

Колишній голова Міністерства оборони нечасто спілкується з українськими медіа. При цьому Гриценко активно веде сторінку у Facebook, де публікує власні аналітичні оцінки політичних подій.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" писав про дружину Анатолія Гриценка. Вона — відомий український журналіст.

