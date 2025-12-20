Оголошено "злочинцем" у Росії. Де зараз ексміністр оборони Гриценко, який закликав вбити Путіна

Його звинувачували у продажу української військової техніки

Український політик Анатолій Гриценко був міністром оборони України за третього президента Віктора Ющенка. У країні-агресорці з 2022 року його вважають "військовим злочинцем".

Що потрібно знати:

Анатолій Гриценко пройшов шлях від військового інженера до міністра оборони

Він тричі балотувався у президенти України

2018 року він заявив про необхідність ліквідації російського диктатора

Майбутній нардеп народився 25 жовтня 1957 року у селі Багачівка, Черкаська область, а виріс у місті Ватутіне (зараз Багачеве). Закінчив Київське Суворівське військове училище із золотою медаллю (1974) та Київське вище військове авіаційне інженерне училище з відзнакою (1979), отримавши кваліфікацію військового інженера-електрика.

Гриценко проходив службу у Збройних силах СРСР та України, обіймав низку посад, у тому числі начальника групи обслуговування авіаційного обладнання та викладача у Київському вищому військовому авіаційному інженерному училищі.

Анатолій Гриценко у молодості. Фото: espreso.tv

У 1993-1995 роках здобув військову та мовну освіту в США та Україні. У 1994-1997 роках очолював Управління проблем військової безпеки та військового будівництва НДЦ Генштабу ЗС України. У 1997-1999 роках керував аналітичною службою апарату РНБО України. Після цього очолив Український центр економічних та політичних досліджень імені Разумкова.

У 2005-2007 роках обіймав посаду міністра оборони України. Обирався народним депутатом України у 2007 та 2012 роках, тричі балотувався на пост президента країни (2010, 2014, 2019). До вересня 2019 року очолював партію "Громадянська позиція". Того ж року його звинуватили у продажу військової техніки в період його роботи міністром оборони, але він заперечував це. За словами Гриценка, техніка була застарілою та непридатною до використання.

Гриценко був головою Міноборони за Ющенка

Смерть Путіна і "відповідь" Росії

2018 року політик заявив про необхідність ліквідації російського президента, назвавши його ворогом України та своїм особистим ворогом як українця. Про це він сказав в ефірі "55 на 5" на телеканалі ICTV.

Він ворог усієї країни, значить, і мій, як громадянина України. Якщо ми говоримо серйозно, про війну, про ворога, про те, хто віддавав накази збивати літаки та вбивати наших людей, то який інший підхід? Анатолій Гриценко

2020 року у РФ Гриценка заочно засудили до шести років позбавлення волі за звинуваченням у "закликах до тероризму". Влада країни-агресорки стверджувала, що політик нібито публічно закликав до скоєння теракту на території РФ, зокрема до підриву залізничних поїздів. На що політик сказав, що нехай росіяни "біснуються" й далі.

Де зараз Анатолій Гриценко

Колишній голова Міністерства оборони нечасто спілкується з українськими медіа. При цьому Гриценко активно веде сторінку у Facebook, де публікує власні аналітичні оцінки політичних подій.

