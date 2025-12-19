Переговори тривали 16 годин. ЄС виділив Україні масштабну допомогу

Україна повертатиме кредит лише тоді, коли Росія виплатить репарації

Учасники саміту ЄС у Брюсселі щодо фінансової підтримки України погодили надання Україні 90 млрд євро протягом 2026–2027 років. Водночас російські активи буде заморожено доки РФ не компенсує збитки Україні.

Що треба знати:

Якби ЄС не погодив надання допомоги, дефіцит українського бюджету склав би 45-50 мільярдів євро

Кошти, що надаються — це не репараційний кредит, а спільна позика ЄС

Повертати гроші Київ буде лише після того, як Москва виплатить репарації

Україна отримає гроші від ЄС — що відомо

Про рішення щодо надання Києву 90 мільярдів підтримки у соцмережі X повідомив президент Європейської ради Антоніу Кошта. Він наголосив, що ЄС виконала взяті на себе зобов'язання.

У нас є угода. Рішення про надання Україні підтримки у розмірі 90 мільярдів євро на 2026-27 роки було схвалено. Ми взяли на себе зобов'язання, ми виконали їх, — написав Кошта

Коли Київ буде повертати позику

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц уточнив, що це буде безвідсоткова позика. Він наголосив, що повертати її Україна буде лише після того, як Росія виплатить репарації.

Це чіткий сигнал з Європи Путіну: ця війна того не варта. Ми заморозимо російські активи, доки Росія не компенсує Україні збитки, Фрідріх Мерц

ЄС використає російські активи для фінансування українського кредиту

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Євросоюз залишає за собою право використовувати залишки готівки з російських активів для фінансування кредиту, наданого Україні. Фінансування України після 2027 року буде частиною наступного обговорення довгострокового бюджету ЄС. Як пише Politico.eu, переговори про фінансування для України тривали 16 годин.

Ми залишаємо за собою право використовувати залишки готівки з російських активів, знерухомлених в ЄС, для фінансування кредиту. Це рішення, яке ми знайшли разом", — написала вона в Х

Фінансування України у 2026-2027 роках — що відомо

На саміті розглядали два варіанти: репараційний кредит коштом заморожених російських активів та механізм спільного боргу Євросоюзу. Президент України Володимир Зеленський, що долучився до саміту, сказав, що "ми не можемо дозволити собі, щоб Україна залишилася без відповіді щодо фінансів на наступний рік". Рішення, яке ухвалили країни Євросоюзу — це не репараційний кредит, а "план Б" — спільна позика ЄС.

Як повідомляв "Телеграф", Україні на 2026 рік потрібно 52 мільярди євро зовнішнього фінансування. Ця сума дасть змогу уникнути ймовірного колапсу, який створить серйозну загрозу безпеці всієї Європи.