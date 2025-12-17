"Дебільний текст", "Помножу на нуль" і не тільки: головні скандали та смішні ситуації, якими запам’ятався Кернес

Політик був мером Харкова аж до самої смерті у 2020 році

Геннадій Кернес — колишній мер Харкова, який обіймав цю посаду з 2010 року до самої смерті 17 грудня 2020 року. Він був однією з найяскравіших і найсуперечливіших особистостей в українській політиці і запам’ятався не лише як міський голова, а й як герой мемів та автор крилатих фраз.

Що варто знати:

Геннадій Кернес беззмінно очолював Харків із 2010 по 2020 рік

Політик запам'ятався ексцентричними фразами та став героєм численних інтернет-мемів

Незважаючи на скандали та судимість, його було визнано почесним громадянином міста посмертно

У п’яту річницю від дня смерті "Телеграф" розповідає про найсмішніші ситуації, в яких фігурував Геннадій Кернес, чим він запам’ятався і що на його честь зробили у Харкові.

Геннадій Кернес уперше став мером Харкова після виборів у 2010 році. До цього від 2006 року він був секретарем міськради. Також він двічі переобирався — у 2015 та 2020 роках. Однак приступити до обов’язків мера у 2020 році Кернес фактично не встиг. 17 грудня 2020 року в берлінській клініці "Шаріте" він помер від ускладнень, спричинених коронавірусом.

Також відомо, що у квітні 2014 року на чиновника було скоєно замах під час пробіжки. Кернес отримав тяжке поранення у хребет, після чого до кінця життя пересувався в інвалідному візку, пише ВВС.

Кернес та його найгучніші скандали

Кернес та Майдан

На початку Революції Гідності у 2014 році Геннадій Кернес та його соратник Михайло Добкін займали різку позицію проти Євромайдану. Однак згодом мер Харкова висловив лояльність до нової центральної влади, що в медіа називали "політичним маневруванням"

Викрадення активістів

У тому ж 2014 році Геннадія Кернеса звинувачували у викраденні, тортурах та загрозі вбивством двох активістів Євромайдану. У цій справі навіть були судові провадження, які тривали роками. Однак до вироку за його життя так і не дійшло.

Кримінальне минуле

У ЗМІ часто згадували судимість Кернеса у 90-х. Він звинувачувався у шахрайстві та "ломці" чеків. За це навіть відсидів частину терміну у слідчому ізоляторі.

Кернес – герой мемів

Геннадій Кернес неодноразово ставав героєм мемів, жартів і цілого пласта культури. Насамперед це було пов’язано з його специфічною манерою спілкування.

Чого вартий знаменитий ролик 2007 року з Михайлом Добкіним, який готувався як передвиборчі обіцянки політика. У ньому практично не видно, але чути за кадром Кернеса, який видає фрази з нецензурною лексикою, які стали крилатими та мемними.

"Міша, все переписуємо, у тебе нудне обличчя, тобі ніхто грошей не дасть!"

"Тексти по-дебільному написані!"

"Трішки текст по-дебільному написаний …"

*Увага! Відео містить нецензурну лексику!

Є ще одна фраза Кернеса, яка стала крилатою. Він сказав її на засіданні міськради, звертаючись до керівника "Харківміськліфту".

"Ти, Кандауров! Я тебе помножу на нуль, тобі ясно чи ні?"

А фраза, кинута на адресу одного з опонентів у Харківській міськраді, також швидко розлетілася на цитати.

"Сучча лапа"

Кернес та пам’ять про нього у Харкові

Геннадій Кернес був суперечливою особистістю, проте багато харків’ян поважали його, особливо за благоустрій міста. Посмертно він одержав звання почесного громадянина Харкова, а на будівлі Харківської міської ради Кернесу встановили меморіальну дошку.

У 2023 році, на третій рік після смерті, ексмеру встановили пам’ятник на його могилі. Він є ростовою фігурою з характерним жестом "вікторі", який любив політик.

Пам’ятник на могилі Геннадія Кернеса

Крім того, на честь Кернеса перейменували проспект Григоренка у Харкові. Таке рішення викликало неоднозначну реакцію серед деяких харків’ян.

Також були пропозиції надати його ім’я одному з університетів або об’єктів інфраструктури (наприклад, зоопарку), але не всі вони були реалізовані.

