В Киев вернутся морозы: названы даты, когда город снова оденет зимние куртки

Температура может снизиться до -7 градусов

После периода относительно стабильной погоды, в Киеве в ближайшие дни прогнозируется понижение температуры и возвращение ночных морозов.

Когда именно начнется похолодание и какие показатели зафиксируются на термометрах, спрогнозировали в "Погода 33". Подробнее об этом написал "Телеграф".

В течение всей этой недели, 2-8 марта, ожидается более-менее теплая погода со стабильным "плюсом" днем, хотя ночью иногда будут морозы. Днем температура воздуха будет колебаться от +2 до 8 градусов, а ночью будет около -1…0°C. Теплее всего предполагается в воскресенье, когда воздух прогреется до +8 градусов.

Вместе с тем 3 и 6 марта ожидаются осадки.

Однако уже 9 марта начнется похолодание. В этот день столбики термометров опустятся до 0…+1 °C, а ночью – до -2 °C. Наиболее ощутимое похолодание прогнозируется 10 марта: в дневные часы ожидается -3…-5 °C, ночью до -7 °C.

После 10 марта будет сохраняться прохладная погода с минусовыми показателями ночью и слабым "плюсом" днем.

