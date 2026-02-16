Київ значно приморозить цими днями: коли у місті прогнозують потепління

Іноді температура може опускатись до майже 20 градусів морозу

Погода у Києві найближчими днями може різко змінитися. Синоптики прогнозують період сильних морозів, після якого можливе суттєве підвищення температури до "плюсових" значень.

На початку цього тижня показники на термометрах можуть зафіксуватись близько -19 градусів. Таким прогнозом поділились в синоптичних ресурсах.

За даними "Погода.Мета", на початку тижня, 16-18 лютого, температура повітря вночі опускатиметься до -17…-11 градусів, удень триматиметься в межах -8…-4 градусів. Синоптики прогнозують переважно хмарну погоду зі снігом.

З четверга, 19 лютого, температура почне підвищуватись і зафіксується біля -10…-7 градусів вночі та -2…-1 градусу вдень. У п'ятницю прогнозується сніг. У останній день тижня, 22 лютого, повітря вдень може прогрітись до 0 градусів, хоча у нічні години будуть невеликі морози.

У понеділок та вівторок, 23-24 лютого, передбачається "плюсова" температура 0…+3 протягом діб, але з дощем. Середа та четвер, 25-26 лютого, знову обіцяють бути морозними, коли вночі температура сягне -10…-5 градусів, а вдень — -6…-2 градуси. Місцями очікується сніг.

Наприкінці тижня у столиці знову прогнозується "плюс" — до +2 вночі та +5 вдень. Іноді крапатимуть дощі.

Водночас прогноз "Мeteo" майже схожий на попередній. Він також свідчить про період суворих морозів та різкого потепління упродовж цих двох тижнів.

Протягом 16-21 лютого у місті зафіксуються сильні морози від -19 до -8 градусів вночі та від -9 до 0 градусів вдень. Найхолодніше буде у вівторок, 17 лютого. Цими днями прогнозується сніг.

Уже упродовж 22-23 лютого у місті значно потепліє до 0…+2 градусів, хоча будуть дощі та сніг. У вівторок та середу, 24-25 лютого, знову будуть морози до -9 вночі, однак з четверга температура поповзе вгору. Увесь цей період очікуються опади.

