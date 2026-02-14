Київ зупиниться? Експерти оцінили наслідки можливого удару по Бортницькій станції

Цей об'єкт важливий не лише для життєдіяльності столиці, але й для міст, що розташовані нижче за течією Дніпра

Росіяни продовжують завдавати ударів по критичній інфраструктурі, а Бортницька станція аерації може стати для них черговою ціллю. Оцінки експертів про можливі наслідки для столиці різняться.

Що треба знати:

Бортницька станція аерації є потенційною мішенню для Росії

Вона є фактично єдиною централізованою системою очищення стічних вод для Києва та значної частини області

Думки експертів розділилися — дехто вважає, що найгірші наслідки будуть не для столиці

Детальніше читайте у статті "Телеграфа": Чи загрожує Києву каналізаційний колапс? Відповідь експертів

Основні наслідки будуть не для Києва

Як пояснив директор "Інституту міста" Олександр Сергієнко, для Києва цей об’єкт не є настільки важливим, як для міст, розташованих нижче за течією Дніпра. Столиця, на його думку, не постраждає.

Але ті міста, які нижче, будуть із Дніпра брати неочищену воду, ось у чому проблема, — каже експерт

Нижче Києва за течією Дніпра розташовані Канів, Черкаси, Кременчук, Горішні Плавні, Кам'янське, Дніпро, Запоріжжя тощо

Серед можливих наслідків пошкодження станції для інфраструктури Києва називають переповнення колекторів та вихід із ладу інженерних мереж. Однак на думку Сергієнка, такої загрози немає, адже каналізаційні води збираються з усього Києва та йдуть у головний каналізаційний колектор на дві гілки.

Все це йде на Бортницьку станцію. Це дуже розгалужена система, там проходить декілька стадій очистки. І лише залишки залишаються на так званих полях аерації. Це певні відстійники, де тверда фракція опадає в осад. Якщо зруйнують систему очистки, яка зараз працює на Бортницькій станції, то вони підуть далі у Дніпро, неочищені. А переповнитися каналізація не може, Олександр Сергієнко

Бортницька станція аерації

Експерт додав, що всі три десятки насосних каналізаційних станцій Києва мають резервні джерела живлення. Якщо зникає електроенергія, автоматично запускаються генератори, є запаси дизельного пального, і система продовжує працювати. Це ж стосується й системи водовідведення.

Каналізаційні насосні станції також мають резервні джерела живлення. У разі відключення електроенергії запускаються генератори, тому переповнення системи не відбудеться. Стан Бортницької станції аерації на це не впливає. Якщо ж станцію буде зруйновано, проблеми виникнуть у міст, розташованих нижче за течією Дніпра. Їм доведеться здійснювати більш ретельну, складну і дороговартісну очистку води, – резюмував Сергієнко

Удар по Бортницькій станції загрожує Києву колапсом?

Однак на думку голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, удар по Бортницькій станції аерації може мати відчутні наслідки для жителів столиці. За його словами, без повноцінного очищення стоків у місті зростатиме ризик інфекцій, є загроза, що "місто зупиниться".

"Каналізація — це основа життєдіяльності будь-якого мегаполіса. Якщо система водовідведення зупиниться, наслідки стануть відчутними дуже швидко, незалежно від пори року. У місті тисячі житлових будинків, офісів і торговельних центрів, і всі вони критично залежать від роботи каналізаційних мереж. Тому, якщо таке станеться, то вже через два тижні місто зупиниться", – запевняє Попенко

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що спеціалісти проаналізували характер ушкоджень Дарницької ТЕЦ після атаки на столицю 3 лютого. За оцінками, відновлення об’єкта знадобиться щонайменше двох місяців.