Аномальне потепління вже на порозі: коли Львів прогріється до +14 градусів

Березень вирішив потішити теплом

У Львові протягом найближчих десяти днів очікується помітна зміна погодних умов — від аномального весняного тепла до короткочасного похолодання та знову поступового підвищення температури.

За попередніми прогнозами синоптиків, містян чекає переважно суха та сонячна погода, хоча ближче до середини березня очікуються опади. Детальніше про погоду написав "Телеграф", взявши дані в "Meteofor".

У перші дні тижня температура повітря вдень коливатиметься в межах +9…+14 градусів. Особливо теплим очікується середа, коли у місто прийде аномальне потепління до +14. Нічні температури залишатимуться близькими до нуля або опускатимуться до невеликих "мінусів" — від -2 до -1 градуса. Дуже тепла і переважно сонячна погода, як для березня, протримається до кінця цього тижня.

Однак з понеділка по четвер, 9-12 березня, температура трохи впаде — вдень буде +5…+7 градусів, а вночі очікуються морози — до -4 градусів. Разом зі зміною температурного фону прийде хмарність.

Водночас вітер упродовж періоду буде переважно помірним, із поривами до 7–11 м/с в окремі дні.

Якою буде погода у місті. Фото: Meteofor

