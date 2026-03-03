Київ може засипати снігом напередодні 8 березня: коли буде найхолодніше

Зимові речі ховати не варто

Погода у Києві напередодні 8 березня обіцяє бути мінливою. Хоча весна поступово повертається у столицю.

Згідно з даними синоптиків, початок тижня принесе невеликі опади, проте вже ближче до вихідних небо почне прояснюватися. Детальніше розповість "Телеграф".

Цього тижня температурні гойдалки триматимуть киян у тонусі. Денні показники коливатимуться від ледь помітного "плюса" до сонячних +6°C.

У вівторок, 3 березня, день буде похмурим. Стовпчики термометрів покажуть +1°C вдень, а вночі опустяться до 0°C. Можливий незначний мокрий сніг (0.02 мм), хоча ймовірність опадів оцінюється як низька.

Очікується прояснення у середу, 4 березня. Температура підніметься до +4°C вдень, вночі — близько 0°C. Опадів не прогнозують.

Четвер, 5 березня: Хмарність повернеться, а разом із нею і невеликий мокрий сніг (0.12 мм). У четвер, 5 березня, термометри покажуть +3°C, вночі — традиційний 0°C. Посилиться вітер — до 7 м/с.

Погода у Києві

Найбільш "вологий" день напередодні свята у пʼятницю, 6 березня. Синоптики прогнозують опади у вигляді снігу з дощем (0.45 мм), імовірність яких становить 10%. Температура вдень та вночі триматиметься на позначці 0°C.

Передсвятковий день 7 березня порадує сонцем, що визиратиме з-за хмар. Повітря прогріється до +3°C, а ймовірність опадів хоч і зросте до 20%, вони будуть короткочасними.

Опади та вітер

Найбільша кількість опадів очікується у п’ятницю, тому, плануючи прогулянки або закупівлю подарунків, варто захопити парасольку. Вітер переважно буде північно-західним, помірним, зі швидкістю 4–7 м/с.

Раніше "Телеграф" писав, коли в Києві потеплішає до +10 градусів.