"Не каральна ідея": Мінфін отримає банківські дані українців, що це означає

Зміни потрібні для наближення фінансової системи України до європейських стандартів

В Україні планують створити єдиний державний реєстр банківських рахунків та індивідуальних сейфів громадян. Адміністрування реєстром планується передати до Міністерства фінансів України.

Що потрібно знати:

Відповідно до пропозицій законопроєкту №14327 буде створено єдиний державний реєстр банківських рахунків та індивідуальних сейфів

До реєстру вноситимуться лише базові дані: номер рахунку (IBAN), банк та ПІБ власника

Доступ до бази отримають лише банки та органи фінансового моніторингу в межах закону

Про це розповів віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління банку "Глобус" Сергій Мамедов.

За його словами, в реєстрі буде міститися обмежений набір даних:

номер рахунку у форматі IBAN,

назва банку,

ПІБ власника і т.д.

Інформація про залишки коштів або рух грошей на рахунках до цього реєстру не включається. Доступ до нього отримають лише банки та органи фінансового моніторингу у рамках закону.

Сама ідея реєстру не є унікальною або "каральною". Фактично йдеться про приведення системи обліку рахунків до європейських стандартів. Рахунки громадян і так перебувають у правовому полі: використовуються для платежів і переказів, відкриваються та закриваються відповідно до чинного законодавства. Реєстр лише спрощує адміністрування цієї інформації та робить її структурованою. Подібні реєстри працюють у багатьох країнах ЄС. Вони не порушують приватність, вони дають чітку структуру даних для компетентних органів, але не відкривають доступ до деталей рахунку для третіх осіб наголосив Сергій Мамедов.

Він також додав, що створення реєстру не означає доступу держави до банківської таємниці у класичному розумінні.

Якщо говорити про індивідуальні сейфи фізичних осіб, то Сергій Мамедов підкреслив, що йдеться не про контроль за їх змістом, а про впорядкування інформації про факт користування ними.

Сергій Мамедов

У реєстрі буде інформація про банківські сейфи. Тобто хто ними користується, в якому банку і на який термін. Дані про вміст сейфів не фіксуватимуться.

Крім того, законопроєкт посилює вимоги щодо розкриття кінцевих власників бізнесу. Компанії повинні будуть подавати точну інформацію про своїх власників, а за помилкові дані передбачать суворішу відповідальність. За словами експертів, такі зміни необхідні для наближення фінансової системи України до європейських стандартів.

Важливе нововведення законопроєкту №14327 присвячене кінцевим бенефіціарним власникам бізнесу. У реєстрі буде фіксуватися базова інформація: хто є клієнтом, у якому банку відкрито сейф та на який термін.

Держава робить черговий крок до того, щоб інформація про реальних власників бізнесу була правдивою, верифікованою наголосив Мамедов.

Ніякі дані про вміст сейфів або доступ до них не будуть увімкнені. За його словами, для банків це технічне завдання — своєчасно та коректно передавати дані до Реєстру.

Для бізнесу це означає необхідність більш відповідально поставитися до розкриття інформації про кінцевих власників. Формальне заповнення даних поступово відходить у минуле. Якщо компанія свідомо подає неправдиву інформацію, це може мати не лише фінансові наслідки у вигляді штрафів, а й ускладнення у відносинах з банками та державними органами пояснив банкір.

Достовірна інформація про кінцевих власників бізнесу необхідна банкам для оцінки ризиків та дотримання вимог фінансового моніторингу.

Посилення відповідальності за недостовірні дані є інструментом формування зрозумілого, прогнозованого та довірчого фінансового середовища, без якого інтеграція України до європейського фінансового простору неможлива підсумував співрозмовник.

