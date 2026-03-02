Чтобы не иметь проблем круглый год: что категорически запрещено делать 2 марта

Этот день следует посвятить учебе

В этот понедельник, 2 марта, православные христиане и греко-католики, согласно новоюлианскому церковному календарю, чтят память святителя Иова (Борецкого), митрополита Киевского и всея Руси. По старому стилю этот праздник приходился на 15 марта.

Иван Матвеевич Борецкий родился в городке Бирча на Галичине, получил образование и долгое время работал преподавателем греческой и латыни, а впоследствии первым ректором братских школ во Львове и Киеве. В 1619 году Иов принял монашество, а с 1620 года по благословению патриарха Иерусалимского был поставлен митрополитом Киевским.

Иов Борецкий был не только церковным лидером, но и образовательным реформатором, который создавал школы, занимался бедными и сиротами, поддерживал издание богословской литературы и активно защищал православную веру.

Традиции и приметы 2 марта

В церквях в этот день служат особые богослужения, совершают молитвы о мире, защите веры и силе преодолеть жизненные испытания. В народе этот день называли "Ветронос".

теплая погода – весна будет ранней;

сильные ветры – признак смены сезонов;

дождь или снег могут предвещать длительные морозы или позднюю весну;

появление первых жаворонков – к хорошему урожаю.

Что нельзя делать 2 марта

публично унижать кого-то словом — считалось, что оскорбление, брошенное в этот день, "приживется" надолго ;

— считалось, что оскорбление, брошенное в этот день, ; кичиться знаниями или деньгами — можно "потерять разум" — то есть наделать глупостей в ближайший месяц;

или деньгами — можно "потерять разум" — в ближайший месяц; начинать споры о вере или политике – такие дискуссии 2 марта быстро перерастают в длительные конфликты;

– такие дискуссии 2 марта быстро резать старые книги или жечь бумаги — любое пренебрежение к письму или книгам воспринимается как плохой знак ;

или жечь бумаги — любое пренебрежение к письму или книгам воспринимается как ; оставлять незаконченное дело "на потом" - если в этот день что-то начать и бросить, дело будет продолжаться весь год.

