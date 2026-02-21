Всей Украине приготовиться. Какую опасность регионам принесет завершение зимы

Некоторые регионы уже подтапливает

На днях в Украину наконец-то придет долгожданное потепление, но оно несет и угрозу. Практически по всей Украине с приходом тепла есть опасность наводнений.

Что нужно знать:

С 23 февраля в Украину придет потепление

Кроме долгожданного тепла весна принесет и угрозу подтоплений

В отдельных регионах вода уже наделала беды — затопила огороды, дороги и поля

Подробнее читайте в статье "Телеграфа": Вода поднялась на 3,5 метра и это начало: какие территории Украины могут накрыть масштабные наводнения (карта)

По мнению эколога и биолога Олега Листопада, в этом году риск подтопления существует для всех областей Украины. За последние десятилетия страна потеряла значительную часть природных "губок", ранее сдерживавших воду.

Наводнения в этом году будут. Все регионы находятся под угрозой. Больше вам никто ничего не скажет, потому что прогноз дело неблагодарное. А вот что делать – это другой вопрос: восстанавливать болота, торфяники, поймы рек. Они аккумулируют влагу, Олег Листопад

Специалист пояснил, что осушенные болота, уничтоженные торфяники и застроенные поймы больше не могут принимать излишки влаги. Поэтому она практически беспрепятственно попадает в реки и мгновенно поднимает их уровень.

Области, в которых зафиксированы резкие подъемы воды

Как уменьшить силу наводнений в будущем

Эколог считает, что нужно принять меры, чтобы уменьшить масштабы паводков в будущем. Олег Листопад назвал конкретные шаги, которые необходимо предпринять:

восстановить торфяники и болота в качестве накопителей воды;

ввести мораторий на добычу янтаря и торфа;

безотлагательно принять закон о восстановлении природы по примеру ЕС;

оказывать поддержку инициатив по предоставлению торфяникам специального статуса;

принять закон о сохранении водности экосистем.

Ранее "Телеграф" рассказывал о подтоплении в Днепропетровской области. Затопило дороги, машины были вынуждены буквально "плыть" через "озера".