Здесь варили пиво по секретным рецептам: как выглядел легендарный пивной завод в центре Днепра

Отсюда развозили пиво по всему югу Украины

На углу улицы Бандеры и проспекта Яворницкого в Днепре стоит ряд почти однотипных зданий, в которых работают магазины и офисы. Но много лет назад здесь кипела совсем другая жизнь — варили пиво, гудели котлы и разъезжались подводы с бочками свежего напитка.

В начале 1870-х годов предприниматель Фердинанд Боте приобрел обширный участок, который принадлежал Екатеринославской казённой суконной фабрике. Там стояли деревянные корпуса, использовавшиеся под фабричную больницу. Уже в 1873 году Боте открыл на этом участке пивоваренный завод.

Поначалу предприятие мало отличалось от других городских пивоварен. Производство было кустарным и размещалось в одном каменном корпусе, а бывшие больничные здания приспособили под контору и комнаты для мастеров и рабочих. Склады и вспомогательные помещения располагались в дощатых сараях. При жизни Фердинанда Боте завод не стал крупным бизнесом — особой прибыли он не приносил, и серьёзных вложений в развитие не делали.

Пивоваренный завод «Наследников Боте». Фото: Facebook/История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск.

После смерти Фердинанда управление предприятием перешло к его жене Спекерт Боте. Накопленный ею капитал позволил постоянно расширять производство.

Завод стал крупнейшим пивоваренным предприятием региона и одним из самых мощных объектов пищевой промышленности города. Здесь выпускали около двух десятков сортов пива, фруктовые воды, квас и искусственный лёд для погребов и холодильников. У предприятия была обширная сеть собственных пивных, представительства и склады во всех крупных городах юга Украины, а также монополия на торговлю пивом на станциях Екатерининской железной дороги. Для завода изготавливали фирменные фигурные бутылки, а рецептуры напитков держали в строгом секрете.

Пивная общества наследников Боте на выставке 1910 г. Фото: Facebook/Музей історії Дніпра

В 1890 году на месте старого корпуса построили новый трёхэтажный производственный цех, затем появился пятиэтажный солодовый корпус и другие каменные здания. Всего на территории появилось более десяти производственных строений, включая дымовую трубу и станцию биологической очистки сточных вод.

К концу XIX века завод фактически перестал быть семейным предприятием. В 1897 году его продали харьковскому купцу Маркусу Шкаффу. Уже через год Шкафф перепродал завод специально созданному акционерному обществу, сохранившему прежнее название — "Пивоваренный завод наследников Ф.Ф. Боте". Правление общества находилось в Москве, но это не мешало активному развитию предприятия.

Реклама общества наследников Боте. Фото: Facebook/dnepr.history

Начало Первой мировой войны и введение "сухого закона" сильно повлияли на предприятие. Производство пива остановилось, однако товариществу удалось сохранить доходы за счёт аренды помещений и сокращения расходов. В 1917 году правление переехало в Екатеринослав, а последние документы о деятельности общества датированы 23 сентября 1918 года.

В начале 1920-х годов бывшую территорию завода разделили между разными структурами. Сам завод вошёл в состав Украинского гостреста "Новая Бавария" как 1-й Екатеринославский госпивзавод.

Пивные бутылки завода Боте. Фото: Facebook/История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск.

Полноценно предприятие возобновило работу в конце 1920-х годов, после закрытия других городских пивзаводов. Производство в старых корпусах продолжалось вплоть до июля 1984 года, когда цеха окончательно перенесли на левый берег Днепра.