Здесь варили пиво по секретным рецептам: как выглядел легендарный пивной завод в центре Днепра

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Автор
Завод Боте построили на месте больничных зданий
Завод Боте построили на месте больничных зданий. Фото Коллаж "Телеграфа"

Отсюда развозили пиво по всему югу Украины

На углу улицы Бандеры и проспекта Яворницкого в Днепре стоит ряд почти однотипных зданий, в которых работают магазины и офисы. Но много лет назад здесь кипела совсем другая жизнь — варили пиво, гудели котлы и разъезжались подводы с бочками свежего напитка.

В начале 1870-х годов предприниматель Фердинанд Боте приобрел обширный участок, который принадлежал Екатеринославской казённой суконной фабрике. Там стояли деревянные корпуса, использовавшиеся под фабричную больницу. Уже в 1873 году Боте открыл на этом участке пивоваренный завод.

Поначалу предприятие мало отличалось от других городских пивоварен. Производство было кустарным и размещалось в одном каменном корпусе, а бывшие больничные здания приспособили под контору и комнаты для мастеров и рабочих. Склады и вспомогательные помещения располагались в дощатых сараях. При жизни Фердинанда Боте завод не стал крупным бизнесом — особой прибыли он не приносил, и серьёзных вложений в развитие не делали.

Пивоваренный завод Наследников Боте Днепр старые фото
Пивоваренный завод «Наследников Боте». Фото: Facebook/История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск.

После смерти Фердинанда управление предприятием перешло к его жене Спекерт Боте. Накопленный ею капитал позволил постоянно расширять производство.

Завод стал крупнейшим пивоваренным предприятием региона и одним из самых мощных объектов пищевой промышленности города. Здесь выпускали около двух десятков сортов пива, фруктовые воды, квас и искусственный лёд для погребов и холодильников. У предприятия была обширная сеть собственных пивных, представительства и склады во всех крупных городах юга Украины, а также монополия на торговлю пивом на станциях Екатерининской железной дороги. Для завода изготавливали фирменные фигурные бутылки, а рецептуры напитков держали в строгом секрете.

Пивная общества наследников Боте старые фото Днепр
Пивная общества наследников Боте на выставке 1910 г. Фото: Facebook/Музей історії Дніпра

В 1890 году на месте старого корпуса построили новый трёхэтажный производственный цех, затем появился пятиэтажный солодовый корпус и другие каменные здания. Всего на территории появилось более десяти производственных строений, включая дымовую трубу и станцию биологической очистки сточных вод.

К концу XIX века завод фактически перестал быть семейным предприятием. В 1897 году его продали харьковскому купцу Маркусу Шкаффу. Уже через год Шкафф перепродал завод специально созданному акционерному обществу, сохранившему прежнее название — "Пивоваренный завод наследников Ф.Ф. Боте". Правление общества находилось в Москве, но это не мешало активному развитию предприятия.

Пивоваренный завод Наследников Боте
Реклама общества наследников Боте. Фото: Facebook/dnepr.history

Начало Первой мировой войны и введение "сухого закона" сильно повлияли на предприятие. Производство пива остановилось, однако товариществу удалось сохранить доходы за счёт аренды помещений и сокращения расходов. В 1917 году правление переехало в Екатеринослав, а последние документы о деятельности общества датированы 23 сентября 1918 года.

В начале 1920-х годов бывшую территорию завода разделили между разными структурами. Сам завод вошёл в состав Украинского гостреста "Новая Бавария" как 1-й Екатеринославский госпивзавод.

Пивные бутылки завода Боте
Пивные бутылки завода Боте. Фото: Facebook/История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск.

Полноценно предприятие возобновило работу в конце 1920-х годов, после закрытия других городских пивзаводов. Производство в старых корпусах продолжалось вплоть до июля 1984 года, когда цеха окончательно перенесли на левый берег Днепра.

