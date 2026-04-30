Новая линия обороны на севере: защитит ли она Киев и есть ли сейчас угроза

Система рубежей должна направлять и изматывать противника

Строительство новой линии обороны в 300 км от Киевщины до Сум — это не сплошная "стена" от возможного наступления, а специальная система, которая рассчитана на замедление врага и выигрыш времени в случае худшего сценария.

Как уже известно, начальник инженерных войск командования сил поддержки ВСУ Василий Сиротенко заявлял, что от Сум до Киевского хранилища возводят многоуровневую оборону, чтобы закрыть направление новых угроз. В связи с этим появляются логичные вопросы: если ли серьезная угроза для Киева, сможет ли эта линия обороны защитить Чернигов и Сумы, прикроет ли она Украину от нападения со стороны Беларуси, строится ли она с превентивной целью, чтобы враг не мог создать "буферную" зону, как на Сумщине и почему данную линию обороны начали строить только сейчас.

Детальные ответы дал содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник в эксклюзивном комментарии "Телеграфу".

Есть ли угроза для Киева

Оценивая потенциальную угрозу для украинской столицы, эксперт говорит, что на данный момент прямых рисков для Киева не наблюдается, хотя полностью исключать их в будущем нельзя.

По моим оценкам, прямой угрозы нет. Потому что, если мы берем карту, например, и смотрим на Киев и ближайшие рубежи, с которых Россия могла бы совершить наступление как в 2022-ом году, то это Беларусь и Белгородская область. То есть, расстояние по меньшей мере 70-90 км. На сегодняшний день представить себе повтор чего-то подобного, что было в феврале 22 года, пожалуй, сложно даже российским стратегам. Поэтому я бы сказал, что вероятность такого сценария на данный момент чрезвычайно низка. Но исходя из того, что российская сторона четко декларирует намерения продолжать войну бесконечно, я бы не стал полностью игнорировать подобную угрозу, отметил он.

Может ли новая линия обороны защитить Чернигов и Сумы

Согласно предположениям эксперта, речь не идет о прямой линии от Сум до какой-то точки на Киевском водохранилище. При этом, эта линия сможет прикрыть от удара из Беларуси (в районе Житомирской области и западной части Киевской).

Конечно, линия границы с Беларусью, по крайней мере после 22-го года, рассматривается как угрожающее направление, как потенциальная линия фронта. География, ландшафт на украинско-белорусской границе благоприятен для ведения обороны. Это лесистая местность, болото. Как в 22-м году россияне наступали по дорогам с твердым покрытием, это, в принципе, возможные маршруты гипотетического наступления. Но это, по моему мнению, на сегодняшний день чрезвычайно гипотетически, подметил он.

Если же говорить о надежности линии обороны инженерных сооружений, которые сейчас делаются Украиной, то тоже возникает вопрос — кто будет их держать,поскольку кто-то должен контролировать, противодействовать тем отрядам, группам, которые смогут перейти через эту линию барьера.

И в отличие от 23-го года, даже 24-го, 26-й год — это война дронов. И потому даже при тех известных очевидных проблемах с личным составом, которые есть в силах обороны, это в значительной степени компенсируется беспилотниками. То есть, линия обороны не дает 100% гарантии от проникновения противника, но как раз создает тот рубеж, на котором враг будет тормозить. И идеальные условия для того, чтобы эта "килл-зона" была максимально насыщенной, добавил эксперт.

Почему только сейчас начали строительство

По словам Мельника, подобные линии обороны есть и в других областях, к примеру, в Житомирской области или вокруг Киева. А сейчас о них начали говорить публично и показывать. Однако можно говорить о начале строительства линий обороны не на пятый год войны, а еще с 2014 года.

По сути, в данном случае речь идёт не о сплошной "линии" в буквальном смысле, а о системе оборонительных рубежей и узлов. Их задача заключается не в том, чтобы создать непреодолимую стену, а направлять возможные действия противника по заранее просчитанным направлениям и замедлять его продвижение.

При этом, одни специалисты называют данную линию обороны слишком дорогой и неэффективной, сравнивая с историческими примерами — в частности, с французской "линией Мажино". Другие, наоборот, проводят параллели с "линией Маннергейма" и полагают, что такие укрепления нужны в современной обороне.

Для справки:

"Линия Мажино" — это масштабная система французских укреплений, построенная в 1929–1936 годах на границе с Германией для защиты от агрессии. Она простиралась примерно на 400 км от Бельфора до Лонгвиона, имея глубокую эшелонированную оборону (10-22 км) с дотами, бункерами и подземными фортами. Однако немецкие войска в 1940 году обошли основные укрепления через Арденны и Бельгию. Таким образом система укреплений оказалась бесполезной, а "линия Мажино" стала символом устаревшей стратегии "окопной войны.

"Линия Маннергейма" — система оборонных укреплений Финляндии, построенная перед Второй мировой войной и названная в честь Карл Густав Маннергейм. Это целая сеть укреплений, которая замедляла наступление противника и наносила ему урон.

Мельник, как сторонник второй версии, приводит в пример опыт стран Балтии, в частности Эстонии, где система обороны выстраивалась заранее и охватывает всю границу с Россией. В них учтены важные факторы особенности местности: реки, болота, леса и дороги, которые дают возможность ограничивать передвижение техники и войск и направлять их в контролируемые зоны.

То есть смысл этой линии обороны состоит в том, чтобы определенным образом контролировать направления противника, по которым он может двигаться. Есть река, есть болотистая местность, через которую не пройдет ни техника, ни личный состав. Дальше есть лесистая местность. И есть участки или дороги, чтобы там могла пройти техника или пехотинцы. И смысл - направить максимально "наступательный кулак" врага в какое-то русло. То есть, заманить противника или заставить идти туда, где все подготовлено ​​к его встрече, объяснил эксперт.

Таким образом, "линия обороны" – это лишь образное название, как добавил Мельник. У него нет сомнений, что возведение такой системы необходимо.

О превентивных целях и "буферных зонах"

Отвечая на вопрос о том, может ли новая линия обороны иметь превентивную функцию — в том числе препятствовать созданию так называемых "буферных зон" в Сумской области, эксперт сказал, что понимание таких зон сегодня меняется. Ранее речь шла о "буферных зонах" исходя из дальности действия артиллерии. Но с развитием беспилотников и частотой их использования, ситуация поменялась. То есть, так называемая "килл-зона" вдоль линии фронта, которая ранее составляла 10–30 км, местами расширилась до 150 км.

Смысла этой буферной зоны, как рассматривалось с точки зрения защиты от огня артиллерии, сейчас практически нет. отметил Мельник.

Собеседник объяснил, что на тот случай, когда где-то допущен прорыв линии фронта, тогда есть заранее подготовлена ​​следующая линия, вторая линия обороны. Тогда можно совершить маневр для того, чтобы сохранить силы и остановить противника уже на втором рубеже.

Но здесь еще один важный момент, по-моему, о котором также следует говорить, если мы обсуждаем целесообразность построения таких оборонительных рубежей — это наш северный северный сосед или северо-восточный сосед. Он уже никуда не денется. И нужно быть готовым к любому развитию событий в будущем, подытожил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему Украина спешит построить линию обороны на севере.