От Григория Суркиса до Николая Тищенко: кто из нардепов владеет самыми большими коллекциями часов

Менее сотни народных депутатов задекларировали наручные часы

В сети появилась свежая аналитика по количеству наручных часов, задекларированных депутатами Верховной Рады. Всего брендовые аксессуары показали 89 народных избранников – они владеют более, чем тремя сотнями экземпляров.

Инфографика опубликована в аккаунте Threads Misha cats_and_watches.

Автор отмечает, что из 392 депутатов только 89 задекларировали часы – всего 324 штуки. Самыми популярными брендами являются Rolex, Breguet и Ulysse Nardin. Из данных следует, что парламентарии владеют более, чем полусотней часов Rolex, а аксессуаров Breguet у них на 7 штук меньше. Марка Ulysse Nardin отстает от последней почти в два раза.

На первом месте среди коллекционеров брендовых часов под куполом – представитель "Платформи за життя та мир" (ПЗЖМ) Григорий Суркис с двумя десятками моделей. За ним следуют нардеп от "Батьківщини" Константин Бондарев (17) и однопартиец Суркиса Виталий Борт (16). В семерку лидеров также входят "Слуга народа" Олег Дунда (12), Борис Приходько от "Довіри" (11), Николай Тищенко от "Відновлення України" (11) и Сергей Левочкин от ПЗЖМ (10).

Григорий Суркис является владельцем 10 Rolex, восьми Patek Philippe и двух Richard Mille.

Коллекция Константина Бондарева на три экземпляра меньше, зато разнообразнее — в ней часы 10 разных брендов. Фаворитами нардепа являются марки Rolex, Breguet и Franck Muller. Он имеет по три экземпляра каждого из этих производителей. У Бондарева есть двое часов бренда Van Cleef &Arpels и по одной модели от CVSTOS, Maurice Lacroix, Breitling, Hublot, Ulysse Nardin и Cartier.

Виталий Борт предпочитает Jaeger-LeCoultre — их у него аж четыре штуки. Также в коллекции народного избранника: три Bovet и по двое — Cartier, Chopard и Harry Winston. Как видим, в отличие от Суркиса и Бондарева, Борт также неравнодушен к аксессуарам американского производства. Кроме того, у него есть по одному изделию от De Bethune, Rolex и Breguet.

Автор публикации отмечает, что самые интересные бренды часов, которые можно обнаружить в свежих декларациях парламентариев, это: De Bethune, F.P. Journe и Daniel Roth.

De Bethune – швейцарские часы, бренд-производитель которых был основан в 2002 году. Эти часы прославились своими подвижными ушками, зеркально отполированным титаном и астрономическими функциями.

FP Journe – считается вершиной современного часового искусства. Бренд был создан в 1999 году. Отличием данных часов является то, что они имеют в своих механизмах платину и мосты из 18-каратного розового золота. Механизмы известны тем, что в них воспроизведены забытые техники — например резонанс (два баланса, синхронизируемые благодаря физическим колебаниям) и ремонтуар (механизм постоянной силы для идеальной точности).

Daniel Roth – швейцарские часы известны уникальным корпусом "двойной эллипс". Бренд был основан в 1989 году и прославился своими произведениями, имеющими турбионы, репетиторы и вечные календари, а также часто с ручной отделкой.

