Родила Эрику Дэйну двух дочерей и долго пыталась развестись: как выглядит жена умершего актера

Их отношения называли "невероятно сложными", но они так и не развелись

Эрик Дэйн — популярный американский актер, который скоропостижно умер в возрасте 53 лет после борьбы с тяжелой болезнью. Рядом с ним в последние месяцы перед смертью были дочери и практически бывшая жена Ребекка Гэйхарт. У пары были сложные отношения, однако из-за болезни актера они решили не разводиться.

"Телеграф" рассказывает, что известно о жене умершего актера Эрика Дэйна Ребекке Гэйхарт и как она выглядит.

Эрик Дэйн и Ребекка Гэйхарт. Фото: Getty Images

Ребекка Гэйхарт — что о ней известно?

Ребекка Гэйхарт родилась 12 августа 1971 года в штате Кентукки, сейчас ей 54 года. Она прославилась еще в 1990-х годах, начав свою карьеру как модель, а затем стала еще и успешной актрисой.

Гейхарт снялась в десятках картин, среди которых "Крик 2", "Городские легенды", "Королевы убийства". Также она стала звездой сериалов "Беверли-Хиллз, 90210", "Мертвые, как я" и "Части тела".

Эрик Дэйн и Ребекка Гэйхарт в 2004 году. Фото: Getty Images

Отношения Ребекки и Эрика

Актеры познакомились в 2004 году и спустя несколько месяцев поженились в Лас-Вегасе. У пары родились две дочери: Билли Беатрис (2010) и Джорджия Джеральдина (2011).

Эрик Дэйн и Ребекка Гэйхарт с дочерями. Фото: Getty Images

Спустя 14 лет брака, в феврале 2018 года, Ребекка подала на развод. Причиной такого решения она назвала "непримиримые разногласия". Все это проходило на фоне борьбы с зависимостью Дэйна от обезболивающих и его депрессии.

Эрик и Ребекка жили раздельно около 7 лет. За это время они пытались строить отношения с другими партнерами, но по прежнему оставались в браке.

Эрик Дэйн и Ребекка Гэйхарт семь лет жили раздельно. Фото: Getty Images

Воссоединение пары произошло в марте 2025 года — за месяц до того, как Дэйн объявил о своей неизлечимой болезни. Ребекка отозвала свое заявление о разводе и стала больше времени проводить с больным мужем. При этом она подчеркивала в интервью, что они не воссоединились как романтическая пара.

Эрик Дэйн и Ребекка Гэйхарт воссоединились в 2025 году. Фото: Getty Images

Отмена развода была продиктована скорее практическими и семейными соображениями. Это было необходимо, чтобы Ребекка могла принимать важные медицинские решения за Эрика. Ради финансовой стабильности и наследования имущества для их дочерей. Сам Эрик называл ее своим "главным защитником" и лучшим другом.

Ранее "Телеграф" рассказывал про топ-3 лучших сериала с умершим Эриком Дэйном. Он был голливудским красавчиком и секс-символом.