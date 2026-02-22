"Ничего лучше не будет": Монатик удивил украинцев неожиданным хобби и "крашами" (фото)

Ранее певец скептически относился к японской анимации

Известный украинский артист Дмитрий Монатик (MONATIK) очень занятой творческий человек, а также отец троих детей. Однако свою насыщенную жизнь певец успевает совмещать с любимыми увлечениями. Одно из них он раскрыл в соцсети.

Что нужно знать:

Монатик неожиданно признался в любви к аниме после просмотра "Атаки Титанов"

Певец поделился впечатлениями от просмотра и назвал любимых героев

В комментариях поклонники поздравили певца в "клубе анимешников"

Монатик удивил поклонников в Threads. В этот раз 39-летний исполнитель ошеломил фанатов не новым треком или стильным образом, а своим увлечением японской анимацией — аниме. Он опубликовал сообщение, в котором признался, что когда-то был скептиком по этому жанру, но культовая лента "Атака Титанов" изменила его мнение.

Люди, а есть здесь те, кто всем доказывали, что не будут смотреть аниме, а потом, нечаянно, посмотрев "Атака Титанов" начали переживать что ничего лучше уже никогда не появится? Дмитрий Монатик

Поклонники певца мгновенно отреагировали в комментариях. "Анимешники" с радостью поздравили Дмитрия в "клубе" и уже советуют для просмотра другие картины. Многие отметили, что именно "Атака Титанов" для них стала тем же "входным билетом" в мир аниме, хотя раньше они упорно игнорировали подобный жанр. Монатик даже назвал своих любимых главных героев проекта.

"Микаса, Ханджи и Леви мои краши", — написал певец в Threads

Поздравляю в рядах анимешников, великая война Юками ждет вас, станьте одним из чемпионов великой битвы!! САСАГЕО!! САСАГЕО! ("Shinzou wo Sasageyo!" — это знаменитый крик из аниме "Атака Титанов", что означает "Отдайте свои сердца!" — ред.)

Ахах. 35 лет. Окончила смотреть 2 недели назад. Дочь советует еще посмотреть "Обещанный Неверленд"

Посмотрела Атаку. Лучше уж действительно не будет

Это аниме это просто нереальное произведение, как же я рыдал над этим всем, смотрю теперь каждый год😈 леви краш

Совершенно не понимал аниме. Посмотрел "Атаку" по рекомендации друга – впечатлений было полно. Последний раз подобными твистами меня удивляла "Игра престолов" в свое время. А еще поздравляю в клубе 🤝🔥

О чем "Атака Титанов" "Атака Титанов" (Shingeki no Kyojin) – это темное фэнтези о борьбе человечества за выживание в мире, где оно вынуждено прятаться за тремя высокими стенами от огромных человекообразных монстров – титанов. Сюжет. Главный герой Эрен Егер становится свидетелем гибели своей матери и клянется уничтожить всех титанов, вступая в Разведкорпус.

В январе 2025 года военное формирование Третья отдельная штурмовая бригада показала эпический рекламный ролик в стиле аниме. Видео было посвящено войне и молодым украинцам, присоединившимся к рядам защитников.