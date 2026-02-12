Не все вспомнят: как раньше выглядели 5 гривен и что на них было изображено (фото)

Обновленные версии с дополнительными элементами защиты выпускались до 2015 года

Украинская купюра номиналом 5 гривен в своем красочном дизайне сочетает исторические символы и национальную память. С прошлого года эти банкноты старого образца стали заменять на монеты. Однако мало кто знает историю украинских 5 гривен и обозначение изображения на ней.

Что нужно знать:

Современный дизайн купюры был разработан в 2004 году

На обороте размещена Ильинская церковь в селе Суботов

Первые банкноты номиналом 5 гривен печатались ещё в 1919 году

Дизайн современной банкноты был разработан в 2004 году, а обновленные версии с дополнительными элементами защиты выпускались до 2015 года. Банкнота оснащена голографической полосой, водяными знаками и другими средствами защиты от подделок.

Купюра 5 грн, дизайн 2004 года. Фото: Википедия

Купюра 5 грн, дизайн 2004-2015. Фото: Википедия

Так выглядела купюра 1997 года:

Купюра 5 грн, дизайн 1997 года. Фото: Википедия

А так 1992 года:

Купюра 5 грн, дизайн 1992 года. Фото: Википедия

В 1919 году были напечатаны 5-гривневые банкноты. Они печатались в Каменец-Подольской крепости и Станиславе, потому что в конце 1918 — начале 1919 года значительная территория страны, включая Киев, была захвачена большевиками. Банкнота имела максимально упрощенный дизайн, на ней изображались только трезубец и пояснительные надписи.

5 гривень 1920 года. Фото: Википедия

На лицевой стороне купюры размещён портрет гетмана Богдана Хмельницкого — крупного украинского государственного и военного деятеля XVII века, объединившего левобережные и правобережные земли Украины и сыгравшего ключевую роль в её истории.

Богдан Хмельницкий. Фото: Википедия

На обратной стороне изображена Ильинская (Свято‑Ильинская) церковь в селе Суботов, которая считается родовым пантеоном Хмельницких — здесь похоронены сам гетман и его сын Тимош.

Ильинская церковь (Суботов). Фото: Википедия

