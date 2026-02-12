Не все вспомнят: как раньше выглядели 5 гривен и что на них было изображено (фото)
Обновленные версии с дополнительными элементами защиты выпускались до 2015 года
Украинская купюра номиналом 5 гривен в своем красочном дизайне сочетает исторические символы и национальную память. С прошлого года эти банкноты старого образца стали заменять на монеты. Однако мало кто знает историю украинских 5 гривен и обозначение изображения на ней.
Что нужно знать:
- Современный дизайн купюры был разработан в 2004 году
- На обороте размещена Ильинская церковь в селе Суботов
- Первые банкноты номиналом 5 гривен печатались ещё в 1919 году
Дизайн современной банкноты был разработан в 2004 году, а обновленные версии с дополнительными элементами защиты выпускались до 2015 года. Банкнота оснащена голографической полосой, водяными знаками и другими средствами защиты от подделок.
Так выглядела купюра 1997 года:
А так 1992 года:
В 1919 году были напечатаны 5-гривневые банкноты. Они печатались в Каменец-Подольской крепости и Станиславе, потому что в конце 1918 — начале 1919 года значительная территория страны, включая Киев, была захвачена большевиками. Банкнота имела максимально упрощенный дизайн, на ней изображались только трезубец и пояснительные надписи.
На лицевой стороне купюры размещён портрет гетмана Богдана Хмельницкого — крупного украинского государственного и военного деятеля XVII века, объединившего левобережные и правобережные земли Украины и сыгравшего ключевую роль в её истории.
На обратной стороне изображена Ильинская (Свято‑Ильинская) церковь в селе Суботов, которая считается родовым пантеоном Хмельницких — здесь похоронены сам гетман и его сын Тимош.
