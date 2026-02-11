В Одессу мчит весна: когда ждать до +10 градусов тепла и дождей

Потепление в Украине начнется с южных регионов

Ближайшие дни в Одессе, вероятно будут теплыми. В большинстве случаев столбики термометров будут держаться на плюсовых отметках.

Об этом свидетельствуют прогнозы погоды. Так, по данным специалистов сервиса Meteofor, с 11 и по 16 февраля в Одессе установится теплая погода — 0+7 градусов. Однако все эти дни может идти дождь.

Погода в Одессе в феврале

При этом синоптики сайта Meteo.ua еще более оптимистичны в своем прогнозе. Они считают, что потепление будет продолжаться до конца месяца, а температура воздуха ближе к концу февраля может достигать +10 градусов. Также возможны осадки в виде дождя на протяжении нескольких дней.

Погода в Одессе в феврале

Потепление в Украине

Известный синоптик Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу" ранее сообщил, развитие циклонической деятельности и активизация атмосферных фронтов принесут тепло в Украину тепло во второй декаде февраля начиная с западных и южных регионов.

Потепление будет сопровождаться обильными осадками и неустойчивой погодой. В течение второй декады месяца пройдут осадки в виде снега с переходом в дождь и туман. Местами возможны кратковременные гололед и туманы. Ветер усилится преимущественно с южного направления, временами до 15 – 17 м/с.

Погода в Украине

Ранее "Телеграф" рассказывал, какую погоду прогнозируют в марте в Киеве.