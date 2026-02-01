Гвоздик - Калайджич: где и когда бесплатно смотреть бой

В США пройдет "украинский" вечер бокса

В ночь, на понедельник, 2 февраля, в Лас-Вегасе (США, штат Невада) состоится большой вечер профессионального бокса Zuffa Boxing 02. В мейнкарде шоу выступят сразу два украинца: Александр Гвоздик (21–2, 17 KO) и Сергей Богачук (26–3, 24 KO).

Что нужно знать

В США пройдет вечер бокса Zuffa Boxing 02

Гвоздик проведет бой с Калайджичем

Богачук встретится с россиянином Бутаевым

В прямом эфире в Украине вечер бокса Zuffa Boxing 02 покажет телеканала Setanta Sports. Об этом сообщает пресс-служба официального транслятора в Instagram.

Setanta Sports и медиа-платформа setantasports.com покажут мейн-кард шоу, включая бои Гвоздика и Богачука. Основной кард начнется в 04:00 по киевскому времени поединком Богачук — Бутаев. Затем на ринг выйдет Гвоздик, а завершится вечер бокса поединком Валенсуэла — Торрес. Добавим, что бесплатная трансляция шоу не планиурется. Стоимость просмотра вечера бокса и других спортивных событий на setantasports.com составляет 109 грн/|месяц.

Файткард шоу бокса Zuffa Boxing 02

Хосе Валенсуэла (14–3, 9 KO) – Диего Торрес (22–1, 19 KO)

Александр Гвоздик (21–2, 17 KO) – Радивое Калайджич (29–3, 21 KO)

Сергей Богачук (26–3, 24 KO) – Раджаб Бутаев (16–1, 12 KO)

Джалил Хэкетт (11–1, 9 KO) – Роберто Крус (11–1, 7 КО)

Джастин Вилория (11–0, 8 KO) – Оскар Алан Перес (14–0–2, 7 КО)

Джамар Талли (5–0, 4 КО) – Девонте Уильямс (13–3, 6 КО)

Дамони Като-Кейн (8–1–2, 7 КО) – Кристиан Перес (7–0, 7 КО)

Дамейжн Ванхаутер (10–0, 7 КО) – Франсиско Хулиан Гомес (7–3, 2 КО)

Справка:

Александр Гвоздик — бронзовый призер Олимпийских игр, бывший чемпион мира по версии WBC, выступает в полутяжелой весовой категории (до 79,378 кг).

Сергей Богачук — бывший временный чемпион мира по версии WBC в 1-м среднем весе (до 69,85 кг).

Zuffa Boxing — профессиональная боксерская промоутерская компания, основанная генеральным директором Ultimate Fighting Championship (UFC) Даной Уайтом и председателем Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейхом. Промоушн не признает титулы классических организаций (WBA, WBC и др.), фокусируясь только на собственном поясе Zuffa и рейтингах журнала The Ring.

