Почему существует сразу две даты Пасхи: откуда взялись 5 и 12 апреля и когда кому праздновать

Есть простое объяснение

Пасху каждый год отмечают в разные дни, поскольку церкви используют разные календари и по-разному определяют дату праздника. Из-за этого в одном году даты могут не совпадать — например, в этом году это 5 и 12 апреля.

Общее правило одинаково для всех — Пасху отмечают в первое воскресенье после первого полнолуния, наступающего после весеннего равноденствия. Однако при вычислении этой даты возникают различия, передает "Телеграф".

Почему Пасха в разные даты

Католические и часть протестантских церквей используют григорианский календарь. Православные церкви руководствуются юлианским календарем.

Между этими календарями сейчас существует разница примерно в 13 дней. Именно поэтому даты празднования часто не совпадают. Поэтому у католиков и части протестантов дата празднования 5 апреля, а у православных — 12 апреля.

Также в православной традиции существует отдельное правило: Пасха должна быть после еврейского праздника Песах. В западной традиции этого правила строго не соблюдают.

Можно ли объединить в одну дату

Объединить дату теоретически можно, но на практике это сложно. Это связано с церковными традициями и правилами, формировавшимися веками.

Празднование Пасхи. Фото: РБК-Украина

Чем отличается католическая и православная Пасха

Перед Пасхой и католики, и православные держат пост, но правила разные. У православных он длится семь недель и предусматривает отказ от мяса, молочных продуктов, яиц и рыбы, как объяснили в " Новости Live ".

У католиков пост легче. Они не едят мясо, а строгие ограничения действуют только в Пепельную среду, Страстную пятницу и Великую субботу.

Празднование начинается в Великую субботу по богослужению. У католиков во время ночной службы зажигают специальную свечу — Пасхал и проводят мессу. В воскресенье утром и католики, и православные идут в храм и освящают корзины.

Есть разница и в символах праздника. У православных это кулич, пасхальные яйца и писанки, а также традиционные блюда. У католиков популярны шоколадные яйца и пасхальный кролик. На праздничном столе часто есть мясо.

Православные обычно празднуют в семье после посещения церкви. У католиков службы более короткие, но празднование также проходит в семейном кругу.

Кроме того, у православных есть традиционное приветствие : "Христос Воскрес!" — "Поистине Воскрес!". У католиков такого обязательного приветствия нет.

