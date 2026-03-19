Пасха с сюрпризом: погода во Львове резко изменится уже в начале апреля

Солнца в городе будет мало

Начало апреля во Львове будет мокрым и прохладным. Уже с первых дней прогнозируются затяжные осадки. Такая синоптическая ситуация ожидается и на Пасху.

Такой характер погоды может сохраняться в течение почти двух недель, как спрогнозировали в "Мeteofor". Температура в дневные часы может упасть до +2 градусов.

Какая будет погода во Львове накануне Пасхи

Уже с 1 по 12 апреля в городе ожидается чередование солнечных прояснений с кратковременными осадками. Днём температура составит примерно +6…+15 °C, ночью — +2…+6 °C.

В первый день месяца еще будет довольно тепло — до +15 °C днем. Но уже со 2 апреля начнет постепенно холодать: дневная температура снизится до +10…+6 °C, тогда как ночью она не опустится ниже +2 °C.

В течение 6-7 апреля сохранится прохладная и дождливая погода — ожидаются затяжные осадки, а температура будет держаться около +6 °C днем и +4 °C ночью. В то же время с 8 апреля показатели на термометрах начнут расти.

В период с 9 по 12 апреля дожди будут продолжаться. Днем будет около +7…+8 °C, ночью — +4…+6 °C. Самые сильные осадки прогнозируются в пятницу, 10 апреля. Погода на Пасху обещает быть прохладной и влажной.

Когда придут затяжные дожди. Фото: скриншот с Мeteofor

