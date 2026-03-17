"Шахтер" - "Лех": где и когда бесплатно смотреть матч Лиги конференций

Донецкий клуб близок к выходу в четвертьфинал еврокубка

В четверг, 19 марта, "Шахтер" сыграет ответную игру в рамках 1/8 финала Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" — "Лех".

Что нужно знать

"Шахтер" примет "Лех" в Кракове

Игру покажет Megogo

Бесплатная трансляция матча не планируется

Посмотреть игру "Шахтер" — "Лех" на Megogo можно по подпискам: MEGOPACK и "Спорт", а также в MEGOPACK N+S и MEGOPACK Y. Стоимость просмотра от 279 грн/месяц. Бесплатная трансляция матча не планируется. Игра пройдет в Кракове (Польша) на стадионе "Мейски", начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

Добавим, что "Шахтер" является безоговорочным фаворитом 2-матчевого противостояния. В первой игре Горняки добыли победу со счетом 3:1.

Матч "Шахтер" — "Лех" пройдет в Кракове (Польша) на стадионе "Мейски". Победитель 2-матчевого противостояния выйдет в четвертьфинал Лиги конференций, где сыграет с победителем пары "Алкмаар" (Нидерланды)/"Спарта" (Чехия). Первая игра завершилась со счетом 3:1 в пользу Горняков.

Напомним, "Шахтер" занял 6-е место в основном этапе Лиги конференций. В первом туре ЛК дончане обыграли "Абердин" (2:3), после чего проиграли "Легии" (1:2). В 3-м туре Горняки переиграли "Брейдаблик" (2:0) из Исландии, а в 4-м — "Шемрок Роверс" (2:1) из Ирландии. В пятом туре донецкий клуб разобрался с "Хамруном" (2:0), а в шестом — сыграл вничью с "Риекой" (0:0).

"Шахтер" стартовал в еврокубках с первого отборочного раунда Лиги Европы. Горняки прошли финский "Ильвес" (6:0, 0:0). Затем дончане выбили из турнира "Бешикташ" (4:2, 2:0). В 3-м квалификационном раунде ЛЕ "Шахтер" уступил греческому "Панатинаикосу" (0:0, 0:0 — 3:4 по пенальти), после чего вылетел в отбор Лиги конференций. В финале квалификации дончане с большими проблемами прошли швейцарский "Серветт" (1:1, 1:2).