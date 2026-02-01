Гвоздик — Калайджич: де і коли безкоштовно дивитися бій

У США пройде "український" вечір боксу

У ніч, на понеділок, 2 лютого, у Лас-Вегасі (США, штат Невада) відбудеться великий вечір професійного боксу Zuffa Boxing 02. У мейнкарді шоу виступатимуть одразу два українці: Олександр Гвоздик (21–2, 17 KO) та Сергій Богачук (26–3, 24 KO).

Що потрібно знати

У США пройде вечір боксу Zuffa Boxing 02

Гвоздик проведе бій із Калайджичем

Богачук зустрінеться з росіянином Бутаєвим

У прямому етері в Україні вечір боксу Zuffa Boxing 02 покаже телеканал Setanta Sports. Про це повідомляє пресслужба офіційного транслятора в Instagram.

Setanta Sports та медіаплатформа setantasports.com покажуть мейн-кард шоу, включаючи бої Гвоздика та Богачука. Основний кард розпочнеться о 04:00 за київським часом поєдинком Богачук — Бутаєв. Потім на ринг вийде Гвоздик, а завершиться вечір боксу поєдинком Валенсуела — Торрес. Додамо, що безкоштовна трансляція шоу не планується. Вартість перегляду вечора боксу та інших спортивних подій на setantasports.com складає 109 грн/місяць.

Файткард шоу боксу Zuffa Boxing 02

Хосе Валенсуела (14–3, 9 KO) – Дієго Торрес (22–1, 19 KO)

Олександр Гвоздик (21–2, 17 KO) – Радівоє Калайджич (29–3, 21 KO)

Сергій Богачук (26–3, 24 KO) – Раджаб Бутаєв (16–1, 12 KO)

Джаліл Хекетт (11-1, 9 KO) — Роберто Крус (11-1, 7 КО)

Джастін Вілорія (11–0, 8 КО) – Оскар Алан Перес (14–0–2, 7 КО)

Джамар Таллі (5–0, 4 КО) – Девонте Вільямс (13–3, 6 КО)

Дамоні Като-Кейн (8-1-2, 7 КО) — Крістіан Перес (7-0, 7 КО)

Дамейжн Ванхаутер (10-0, 7 КО) — Франсіско Хуліан Гомес (7-3, 2 КО)

Довідка :

Олександр Гвоздик — бронзовий призер Олімпійських ігор, колишній чемпіон світу за версією WBC, виступає у напівважкій ваговій категорії (до 79,378 кг).

Сергій Богачук – колишній тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у 1-ій середній вазі (до 69,85 кг).

Zuffa Boxing – професійна боксерська промоутерська компанія, заснована генеральним директором Ultimate Fighting Championship (UFC) Даною Вайтом та головою Головного управління розваг Саудівськї Аравії Туркі Аль аш-Шейхом. Промоушн не визнає титули класичних організацій (WBA, WBC та ін.), фокусуючись лише на власному поясі Zuffa та рейтингах журналу The Ring.

