Знают только на Волыни? Какое слово загнало в тупик украинцев в Threads

Татьяна Крутякова
Украинка и учебники Новость обновлена 19 марта 2026, 10:16
Украинка и учебники. Фото Коллаж, "Телеграф"

Оно имеет по меньшей мере три значения

Украинский язык почти в каждом регионе нашей страны имеет свои уникальные слова. Достаточно много диалектизмов именно на западе Украины. К примеру, слово "шитик".

Как отметила пользовательница в Threаds, это слово знают люди, жившие в западных регионах. По данным толкового словаря, "шитик" — это кожаный пояс.

Интересно, что фактически это слово в украинском имеет несколько значений, которые встречаются до сих пор. В частности:

  • Историческое судно – небольшой плоскодонный парусник, у которого части корпуса сшиты ремнями или прутьями.
  • Личинка насекомого, ведь в зоологии шитиком называют личинку волосяного червя, который строит "домики" из травинок.
Что такое слово шитик
Однако наиболее распространенным является значение ремень, которое до сих пор встречается на западе Украины, в частности в Полесье. К слову, иногда "шитиком" даже называли собачий ошейник, ведь часто его делали именно из небольших кусков ремня.

В комментариях пользователи отмечали, что даже проживая на западе Украины всю жизнь до сих пор не слышали этого слова. Но были и те, кто достаточно хорошо знаком с "шитиком".

  • Я из Львовщины тоже никогда не слышала такого слова, пока не поехала учиться на Волынь. Оказывается, это ремень.
  • На Волыни так говорили давно. Ремень.
  • Шитик равно ремень.
  • Не только значение слова, но и его звук.

