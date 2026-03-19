Сократят ли комендантский час на Пасху: ответ властей Киева

Изменятся ли ночные ограничения и что важно знать

Решение, будут ли сокращать комендантский час в Киеве на Пасху, 12 апреля, еще не принято. Его будут принимать, опираясь на текущую и прогнозируемую ситуацию с безопасностью в преддверии Пасхи.

Что нужно знать:

Окончательное слово – за военными

В настоящее время действует ограничение с 00:00 до 05:00

Во время комендантского часа запрещено находиться на улице без спецпропуска

Как стало известно "Телеграфу" из ответа КГГА на запрос издания, окончательное решение — за военным командованием. Пока же в Киеве сохраняется продолжительность комендантского часа с 00:00 до 05:00.

Ответ КГГА на запрос "Телеграфа" о сокращении комендантского часа на Пасху

Что будет за нарушение комендантского часа

В это время запрещено быть на улицах или в общественных местах, передвигаться пешком или транспортом без спецпропуска. Если объявили воздушную тревогу – выходить можно, чтобы дойти до укрытия.

Как отмечено в ответе на запрос: "За нарушение требований и ограничений действия комендантского часа нарушители будут задерживаться и доставляться в подразделения Национальной полиции Украины".

Будет ли изменен комендантский час в Киеве

Будет ли работать транспорт на Пасху ночью

Транспорт в Киеве курсирует, как обычно, в привязке ко времени комендантского часа, решения по изменению графиков пока не принимались. Метро продолжает работать как укрытие при объявлении воздушной тревоги. График работы остается постоянным: примерно с 05:30-06:00 до 23:00-23:30. Станции закрывают на вход для пассажиров в разное время, в большинстве своем около 22:00-23:00. Последний поезд киевского метро отправляется примерно в 23:00.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что к так называемой еврейской Пасхе в Киев придет значительное похолодание. Праздник Песах выпадает на 1 апреля, до этого будет прохладная и ветреная погода, Пасха у римо-католиков — 5 апреля, а у греко-католиков и православных — 12 апреля.