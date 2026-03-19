"Представить не мог". Вакарчук показал ранее невиданное фото с легендарной Линой Костенко

Вакарчук неоднократно говорил, что Лина Костенко его любимая поэтесса

Сегодня украинская писательница Лина Костенко отмечает свое 96-летие. Одним из самых преданных поклонников ее творчества является лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук.

На своей странице в Instagram артист опубликовал ранее невиданное фото с легендарной писательницей. Вакарчук также оставил для нее трогательное поздравление.

Украинский певец Святослав Вакарчук показал фотографию, где сидит в компании с Линой Костенко. Музыкант отметил, что еще в школе восхищался творчеством писательницы, которая увековечила в своем романе легендарную Марусю Чурай.

Но я и представить тогда не мог, что через многие годы буду писать музыку для спектакля "Маруся Чурай". А тем более, что я смогу лично поздравить Лину Васильевну с Днем рождения!ё Святослав Вакарчук

Вакарчук пожелал поэтессе здоровья и много лет жизни. Музыкант ранее называл Лину Костенко "душой, совестью и разумом Украины".

