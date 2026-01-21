Побил россиянина и эпично облажался: форвард сборной Украины нашел новый клуб

Украинец будет выступать в чемпионате Бельгии

В среду, 21 января, бельгийский "Андерлехт" объявил о трансфере нападающего Даниила Сикана из турецкого "Трабзонспора". Игрок известен благодаря своему умению выбирать правильную позицию в чужой штрафной.

Что нужно знать

Сикан перешел в чемпионат Бельгии

Сумма сделки составила 3,5 млн евро

Даниил прославился в Украине благодаря своим выступлениям за "Шахтер" и инциденту в Турции

Кроме того, Сикан прославился после того, как побил россиянина в турецком отеле, передает "Телеграф". Также в карьере футболиста есть эпичный промах в Лиге чемпионов, который в Украине окрестили "промахом века".

В свои 24 года Даниил Сикан обладает богатым опытом выступлений в украинской и турецкой лигах, Лиге чемпионов и на международном уровне. Он обладает хорошей техникой, легко вписывается в командную игру и умеет использовать свободные зоны. Он также является хорошим атакующим игроком в нападении и отлично играет головой. Таким образом, Даниил — ценный игрок нашей линии нападения. Оливье Ренар, главный технический директор "Андерлехта"

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, сума сделки между "Андерлехтом" и турецкой командой составила 3,5 млн евро. Контракт форварда с бельгийцами действует до 2030 года.

В 2023 году Сикан во время турецкого сбора "Шахтера" в одном из отелей побил россиянина. Тот кричал украинцу: "Слава России". Позднее Даниил рассказал о случившемся.

В октябре 2022 года Сикан "прославился" на весь мир. В матче группового этапа против "Селтика" Даниил неудачно обработал мяч и умудрился промазать по пустым воротам. Этот момент попал во многие курьезные подборки футбольных неудач.

В текущем сезоне 24-летний Сикан сыграл 16 матчей на клубном уровне, отметившись 4 голами и 1 ассистом.

Как играет Даниил Сикан

Напомним, в январе 2025 года "Шахтер" продал Сикана в "Трабзонспор". Украинец из-за своей фамилии стал местным мемом.