Побив росіянина та епічно облажався: форвард збірної України знайшов новий клуб

Українець виступатиме у чемпіонаті Бельгії

У середу, 21 січня, бельгійський "Андерлехт" оголосив про трансфер нападника Данила Сікана з турецького "Трабзонспору". Гравець відомий завдяки своєму вмінню обирати правильну позицію в чужому штрафному майданчику.

Що потрібно знати

Сікан перейшов до чемпіонату Бельгії

Сума угоди склала 3,5 млн євро

Данило прославився в Україні завдяки своїм виступам за "Шахтар" та інциденту в Туреччині

Крім того, Сікан прославився після того, як побив росіянина в турецькому готелі, передає "Телеграф". Також у кар’єрі футболіста є епічний промах у Лізі чемпіонів, який в Україні охрестили "промахом століття".

У свої 24 роки Данило Сікан має багатий досвід виступів в українській та турецькій лігах, Лізі чемпіонів та на міжнародному рівні. Він має гарну техніку, легко вписується в командну гру та вміє використовувати вільні зони. Він також є хорошим атакувальним гравцем у нападі та чудово грає головою. Таким чином, Данило – цінний гравець нашої лінії нападу. Олів’є Ренар, головний технічний директор "Андерлехта"

За інформацією відомого інсайдера Фабриціо Романо, сума угоди між "Андерлехтом" та турецькою командою склала 3,5 млн євро. Контракт форварда із бельгійцями діє до 2030 року.

2023 року Сікан під час турецького збору "Шахтаря" в одному з готелів побив росіянина. Той кричав українцеві: "Слава Росії". Пізніше Данило розповів про те, що сталося.

У жовтні 2022 року Сікан "прославився" на весь світ. У матчі групового етапу проти "Селтіка" Данило невдало обробив м’яч і примудрився промазати по порожніх воротах. Цей момент потрапив у багато курйозних добірок футбольних невдач.

У поточному сезоні 24-річний Сікан зіграв 16 матчів на клубному рівні, відзначившись 4 голами та 1 асистом.

Як грає Данило Сікан

Нагадаємо, у січні 2025 року "Шахтар" продав Сікана в "Трабзонспор". Українець через своє прізвище став місцевим мемом.