Дешевое средство из аптечки: добавьте это в воду, и черенок укоренится в разы быстрее

Черенки винограда, смородины или инжира могут долгое время стоять в воде, но не давать корней. Почему? Есть несколько причин, но есть также и средство, простое и доступное каждому.

Почему не укореняются черенки? Это может быть из-за отсутствия необходимых условий: слишком темно, слишком холодно. Проблема может быть и в том, что в прошлом сезоне на этой культуре было использовано слишком много удобрений и стимуляторов. Третьей причиной является особенность сорта (это очень редкое явление).

По факту на начало весны повлиять мы можем только на первый момент, обеспечивая тепло в зоне корней на уровне 24-27 градусов и прохладу и свет в зоне будущих побегов.

Но кроме этих мероприятий есть еще важное обстоятельство. Многие спешат воспользоваться различными укоренителями , будь то классический Корневин или новомодный Клонекс, Ризопон, Радиофарм или Градис. Но давайте оставим эти хитрые средства профессионалам. Во-первых, виноград, смородина и инжир и без них прекрасно дадут корни, а во-вторых, если уж вы решили прибегнуть к ним, используйте самую минимальную дозировку, поскольку легко и просто можно добиться совсем неожиданного результата: корней будет щетка, а побег засохнет или вообще не появится.

Предлагаю садоводам-любителям вспомнить об обычной перекиси водорода. Это старое аптечное средство (чайная ложка на полстакана воды) повысит уровень кислорода в воде, в которой будут прорастать корни. Плюс к этому перекись подавляет патогенную флору.

Не забудьте, что воды в емкости должно быть на 2-3 сантиметра в высоту, и будет вам счастье при укоренении черенков.

Простое средство из аптеки поможет укоренить черенки винограда, инжира, смородины и др. культур.

