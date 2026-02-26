Дешевое средство из аптечки: добавьте это в воду, и черенок укоренится в разы быстрее
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Черенки винограда, смородины или инжира могут долгое время стоять в воде, но не давать корней. Почему? Есть несколько причин, но есть также и средство, простое и доступное каждому.
Почему не укореняются черенки? Это может быть из-за отсутствия необходимых условий: слишком темно, слишком холодно. Проблема может быть и в том, что в прошлом сезоне на этой культуре было использовано слишком много удобрений и стимуляторов. Третьей причиной является особенность сорта (это очень редкое явление).
По факту на начало весны повлиять мы можем только на первый момент, обеспечивая тепло в зоне корней на уровне 24-27 градусов и прохладу и свет в зоне будущих побегов.
Но кроме этих мероприятий есть еще важное обстоятельство. Многие спешат воспользоваться различными укоренителями, будь то классический Корневин или новомодный Клонекс, Ризопон, Радиофарм или Градис. Но давайте оставим эти хитрые средства профессионалам. Во-первых, виноград, смородина и инжир и без них прекрасно дадут корни, а во-вторых, если уж вы решили прибегнуть к ним, используйте самую минимальную дозировку, поскольку легко и просто можно добиться совсем неожиданного результата: корней будет щетка, а побег засохнет или вообще не появится.
Предлагаю садоводам-любителям вспомнить об обычной перекиси водорода. Это старое аптечное средство (чайная ложка на полстакана воды) повысит уровень кислорода в воде, в которой будут прорастать корни. Плюс к этому перекись подавляет патогенную флору.
Не забудьте, что воды в емкости должно быть на 2-3 сантиметра в высоту, и будет вам счастье при укоренении черенков.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как в Украине уже легко и просто можно выращивать свой инжир. Также вам может быть интересно и как вырастить хурму в своем саду в условиях климата Украины.