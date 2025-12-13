Футболист сборной Украины оформил дубль в топ-чемпионате: один гол краше другого (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Украинец стал лучшим игроком матча
В пятницу, 12 декабря, "Жирона" провела выездной поединок 16-го тура чемпионата Испании сезона 2025/26 против "Реала Сосьедад" (1:2). Украинский футболист гостей Виктор Цыганков оформил дубль.
Что нужно знать
- "Жирона" вырвала победу у "Реала Сосьедад" в Ла Лиге
- Дублем выстрелил Виктор Цыганков
- "Жирона" поднялась из зоны вылета
Цыганков вышел в старте и забил 2 гола. Об этом сообщает "Телеграф".
Оба гола хавбек сборной Украины оформил под занавес встречи. На 76-й минуте Виктор сравнял счет, блестяще разобравшись в чужой штрафной. Цыганков принял мяч после длинного заброса, после чего перебросил вратаря. Еще через 8 минут украинец оформил дубль, пробив пяткой после прострела с левого фланга.
Этот гол принес "Жироне" важную победу. Каталонский клуб поднялся из зоны вылета. Добавим, что 28-летний Цыганков в сезоне 2025/26 забил 3 гола и отдал 2 ассиста в 12 играх на клубном уровне.
Ранее за "Жирону" отметился форвард сборной Украины Владислав Ванат. Нападающий отличился в ворота "Бетиса" (1:1).