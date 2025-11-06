Женщины выбрали самого сексуального спортсмена мира: фото "чемпиона" вас удивит

Опрос в Британии показал интересные результаты

Самый молодой чемпион мира по дартсу Люк Литтлер признан самым сексуальным спортсменом на планете. Женщин впечатлили его "уверенность и искренность".

Что нужно знать

Литтлер признан самым сексуальным спортсменом мира по версии ведущего британского сайта для знакомств

Женщины рассмотрели в нем "уверенность и искренность"

Бывшие соперники Александра Усика Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа попали в десятку

Об этом сообщает The Sun. По информации источника, 18-летний Люк получил неожиданное признание после опроса на сайте для знакомств. Результаты доказывают, что уверенность в себе сексуальнее, чем кубики пресса.

Люк Литтлер - является успешным игроком в дартс/Фото: Getty Images

Люк Литтлер выиграл немало турниров, несмотря на свой юный возраст/Фото: Getty Images

Люк Литтлер/Фото: Getty Images

2000 женщин из Британии оценивали 30 спортсменов-мужчин по шкале их "сексуальности" от 1 до 10. Литтлер показал самые высокие результаты, опередив боксеров Тайсона Фьюриа и Энтони Джошуа, пилота Формулы-1 Ландо Норриса, теннисиста Карлоса Алькараса и футболистов Джуда Беллингема и Эрлинга Холанда.

Тор-10 сексуальных спортсменов по версии illicitencounters

Он спортсмен-анти-супермодель. Привлекательность Литтлера заключается в том, что он — герой из рабочего класса, который ведёт себя как обычный парень и обладает телосложением, как у завсегдатая паба. Он владеет собой, он победитель, и он не чувствует необходимости гнаться за физическим совершенством. Его уверенность в себе — самый мощный афродизиак из всех. представитель сайта знакомств

Напомним, украинский боксер Александр Усик дважды побил Джошуа и дважды — Фьюри. К слову, "Цыганский король" после этого официально завершил карьеру.