"Динамо" обвинили в сдаче матчей: детали скандала

Бывший футболист Бело-синих сослался на неназванный источник в киевском клубе

Бывший игрок и тренер "Динамо" Йожеф Сабо высказался об увольнении Александра Шовковского с поста главного тренера Бело-синих. По мнению Сабо, группа "динамовцев" была недовольна наставником.

Соответствующий комментарий Сабо приводит ukrfootball.ua. По его словам, данная группа футболистов могла манипулировать результатами матчей, чтобы избавиться от Шовковского.

Не буду называть фамилию, но на днях разговаривал с одним мужчиной [из структуры киевского клуба], и он мне четко сказал, что Шовковским были недовольны многие футболисты "Динамо". И, вероятно, вот эта группа недовольных сдавала матчи, скажем так. И учитывая, как играла команда при Шовковском в его последних матчах во главе Динамо, похоже на правду. Йожеф Сабо

Напомним, "Динамо" в сезоне 2025/26 не сумело преодолеть квалификацию в Лиге чемпионов. Киевский клуб попал в Лигу конференций, где Бело-синие проиграли 4 матчей из 6, из-за чего попрощались из еврокубков. В чемпионате Украины киевляне завершили первую половину сезона четвертыми, а в Кубке Украины "динамовцы" пробились в четвертьфинал турнира после того, как обыграли "Шахтер" (2:1). Сейчас "Динамо" руководит бывший тренер юношеской команды Игорь Костюк.