Украинский боксер брутально нокаутировал соперника (видео)

Боец серией ударов досрочно завершил бой

В субботу, 6 декабря, в Киеве состоялся большой вечер профессионального бокса от промоутерской компании Top Boxing Generation. В главном бою на ринг вышли украинец Зоравор Петросян (15-3, 7 КО) и Фатих Дюбюш (12-5, 9 KO) из Турции.

Что нужно знать

В Киеве состоялся вечер профи-бокса

Петросян нокаутировал Дюбюша

Поединок проходил в полусреднем весе (до 66,678 кг)

Бой завершился досрочной победой украинца. Об этом сообщает "Телеграф".

В дебюте поединка 27-летний Зоравор прижал оппонента к канатам, после чего уверено добил его. 31-летний Фатих по прозвищу "Взрыв" выбрасывал удары в ответ, но с мощью Петросяна справиться не сумел.

Видео нокаута в бою Зоравор Петросян — Фатих Дюбюш

Этот успех стал 15-м в карьере для Зоравора при трех поражениях. Дюбюш проиграл в пятый раз, имея в своем послужном списке 12 побед.

Напомним, в Каунасе (Литва) перспективный украинский боксер супертяжелого веса Богдан Миронец нокаутировал аргентинца Джонатана Вергару. Поединок завершился судейским скандалом, ведь победу отдали проигравшему. Позднее бой признали несостоявшимся.