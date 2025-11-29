"Поступок гопника": российский чемпион пошел на подлость в прямом эфире (видео)

У известного лыжника сдали нервы

Один из самых титулованных российских спортсменов Александр Большунов толкнул своего коллегу Александра Бакурова после гонки 1/2 финала конькового спринта на этапе Кубка России в Кировске. Момент попал в прямую трансляцию.

Что нужно знать

Большунов после гонки толкнул Бакурова

В сети раскритиковали титулованного спортсмена

Федерация наказала Александра за подлость

Во время гонки Большунов упал в борьбе с Бакуровым, после чего решил отомстить обидчику. Об этом сообщает "Телеграф".

Уже после спринта, где Бакуров финишировал четвертым, Большунов со спины толкнул оппонента. Александр упал и получил травму. К слову, Большунов закончил гонку на шестом месте.

После критики Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) дисквалифицировала Большунова. Пользователи считают, что это не наказание, ведь лыжник и так занял последнее место. В сети уже окрестили инцидент "поступком гопника".

Спавка: Большунов — один из самых титулованных спортсменов России. На его счету 9 олимпийских медалей, включая 3 золотые. Александр запятнал свое имя, посетив Z-митинг Владимира Путина в марте 2022 года. После этого от него отвернулась часть болельщиков и международные спонсоры.

Отметим, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри ранее заявила, что спортсмены из РФ и Беларуси смогут выступить на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия). Условия допуска такие же, какие были на Играх-2024 в Париже. Однако некоторые федерации отказались пускать представителей стран-агрессоров на Игры. Это касается и лыжного спорта.