"Вчинок гопника": російський чемпіон пішов на підлість у прямому етері (відео)

У відомого лижника здали нерви

Один із найтитулованіших російських спортсменів Олександр Большунов штовхнув свого колегу Олександра Бакурова після гонки 1/2 фіналу спринту на етапі Кубка Росії у Кіровську. Момент потрапив у пряму трансляцію.

Що потрібно знати

Большунов після гонки штовхнув Бакурова

У мережі розкритикували титулованого спортсмена

Федерація покарала Олександра за підлість

Під час гонки Большунов впав у боротьбі з Бакуровим, після чого вирішив помститися кривдникові. Про це повідомляє "Телеграф".

Вже після спринту, де Бакуров фінішував четвертим, Большунов зі спини штовхнув опонента. Олександр впав та отримав травму. До речі, Большунов закінчив гонку на шостому місці.

Після критики Федерація гонок перегонів Росії (ФЛГР) дискваліфікувала Большунова. Користувачі вважають, що це не покарання, адже лижник і так посів останнє місце. У мережі вже охрестили інцидент "вчинком гопника".

Спавка : Большунов — один з найбільш титулованих спортсменів Росії. На його рахунку 9 олімпійських медалей, включаючи 3 золоті. Олександр заплямував своє ім’я, відвідавши Z-мітинг Володимира Путіна у березні 2022 року. Після цього від нього відвернулася частина вболівальників та міжнародні спонсори.

Зазначимо, президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Кірсті Ковентрі раніше заявила, що спортсмени з РФ та Білорусі зможуть виступити на зимових Олімпійських іграх у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італія). Умови допуску такі самі, які були на Іграх-2024 у Парижі. Проте, деякі федерації відмовилися пускати представників країн-агресорів на Ігри. Це стосується й лижного спорту.