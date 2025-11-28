Предал США ради России: известного спортсмена настигла карма

Бывший американец не смог пересечь границу Молдовы

В пятницу, 28 ноября, российский боец смешанного стиля, Джефф Монсон рассказал, что не смог попасть в Молдову. В Кишиневе он должен был провести бой.

Что нужно знать

Власти Молдовы запретили Монсону въезд в страну

Боец ММА объяснил это своей поддержкой России

Джефф активно поддерживает РФ, а также хочет попасть в Госдуму

Об этом спортсмен заявил сам в комментарии для "Р-Спорт". По его словам, все произошло из-за татуировки с буквой Z (один из символов полномасштабного вторжения РФ в Украину, — Ред.) на его шее.

Да, меня вместе с моим тренером задержали в аэропорту Молдовы и отказали во въезде из‑за моей поддержки России. Джефф Монсон

В субботу, 29 ноября, 54-летний Монсон должен был провести поединок против молдаванина Иона Шолтояну. Заработать в Кишиневе у него не получилось из-за открытой пророссийской позиции. По его словам, ему предлагали залепить тату "зетки" и не говорить о России, однако он отказал, после чего вернулся домой.

Справка: Монсон — известный боец смешанного стиля, двукратный победитель ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу. Бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжелом весе. В 2018 году получил российский паспорт, а в 2023 году отказался от американского гражданства. Кроме того, в 2016 году стал так называемым "гражданином ЛНР". С 2023 года является депутатом Государственного Собрания Курултая Республики Башкортостан от партии "Едина Россия".

Монсон публично поддерживает власти Кремля и активно критикует Запад, пользуясь свои статусом легенды ММА. В 2022 году он набил татуировку "Z" на шее, поддержав полномасштабное вторжение РФ в Украину. После этого он нокаутом проиграл свой последний бой в карьере.