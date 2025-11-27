В РФ считают дзюдо "президентским" видом спорта

Министр спорта России, глава Олимпийского комитета РФ (ОКР) Михаил Дегтярев отреагировал на решение Международной федерации дзюдо (IJF) вернуть российским спортсменам флаг и гимн на международной арене. Он тут же похвалил главу Кремля Владимира Путина, который занимался дзюдо.

Что нужно знать

IJF вернула России флаг и гимн

Дегтярев назвал дзюдо путинским видом спорта

Украина, вероятно, будет бойкотировать все международные турниры по дзюдо с участием РФ

Соответствующий комментарий Дегтярев разместил на своем telegram-канале. Российский министр назвал дзюдо путинским видом спорта в РФ, после чего стал посмешищем в сети.

Важно, что в нашей стране дзюдо – это президентский вид спорта. Глава нашего государства Владимир Владимирович Путин является мастером спорта СССР по этому виду спорта, в 2008 году он был назначен почётным президентом (IJF) и послом федерации, а в 2012 году IJF присвоила ему 8-й дан. Михаил Дегтярев

Полное заявление Михаила Дегтярева

Михаил Дегтярев

В сети высмеяли Дегтярева. Пользователи отметили подхалимство министра.

Федерация дзюдо Украины выступила с заявлением после решения IJF по России.

Путин занимается дзюдо

Отметим, 27 ноября Исполнительный комитет IJF проголосовал за возвращение российского флага и гимна на международные соревнования. Россияне со своей символикой появятся уже на турнире Большого шлема в Абу-Даби (ОАЭ), который начнется 28 ноября. Вероятно, украинские дзюдоисты будут бойкотировать соревнования, как это было после того, как IJF вернула флаг и гимн Беларуси. Это связано с указом Минспорта Украины, который запрещает украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, где выступают россияне и белорусы под своим национальным флагом.