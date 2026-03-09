Максимальная надбавка в 2595 грн: кто из пенсионеров выиграл от индексации

Некоторые получили и минимальную доплату в 100 гривен

В марте в Украине состоялась плановая индексация пенсий, благодаря которой большинство пенсионеров автоматически получили повышенные выплаты. Максимальный размер надбавки в этом году составил до 2595 гривен.

Как сообщил министр социальной политики Денис Улютин в интервью РБК-Украина, перерасчет пенсий проводился по специальной формуле. Для каждого пенсионера он был индивидуальным, ведь итоговая сумма повышения зависила от нескольких факторов — в частности от размера действующей пенсии и страхового стажа.

Кому перечислили самую большую доплату

По словам министра, даже по самым скромным подсчетам пенсионеры получили как минимум 100 гривен дополнительно. В то же время государство установило верхний предел индексации — независимо от размера выплаты максимальная надбавка не превысила 2595 гривен. Ее получили те, чья пенсия до 1 марта составляла от 21 446,28 гривны, по данным "OBOZ.UA".

