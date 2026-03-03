Дожди, снег, ветер и еще сильные морозы: когда в Харьков может прийти непогода

Весна передумала радовать теплом

В Харькове в ближайшие дни ожидается переменная, но в целом относительно комфортная погода. Однако ближе к середине месяца она изменится на морозную, дождливую и ветреную.

По предварительным прогнозам синоптиков, до 12 марта харьковчане почувствуют как умеренное весеннее настроение, так и настоящее дыхание зимы. Подробнее о погоде написал "Телеграф".

По прогнозу "Погода.Мета", с 3 по 8 марта, будет более или менее комфортная погода. Дневная температура будет колебаться от +1 до +4 градусов, ночью возможны незначительные морозы до -2 градусов. Будет преобладать облачная погода без осадков.

Впрочем, уже с 9 марта ситуация начнет меняться. Температура ночью резко снизится до -7 градусов, а днем столбики термометров будут достигать +1. Усилиться и ветер — до 7 м/с, что сделает погоду более прохладной.

Наиболее ощутимое похолодание прогнозируют на 10-11 марта. Именно в середине марта в город вернутся сильные морозы: ночью температура может опуститься до -13 градусов, а днем будет держаться на уровне -9…-4. Несмотря на прояснение, холод будет по-настоящему зимним.

После 12 марта ожидается определенное смягчение погоды. Днем температура снова поднимется до +2 градусов, однако ночные показатели будут оставаться минусовыми — до -4.

Чего ждать от погоды в Харькове. Фото: Погода.Мета

В то же время в "Meteofor" тоже прогнозируют морозы, но несколько раньше и они не достигнут отметки в -10.

С 3 по 5 марта днем будет +4…+5 градусов, а ночью – около нуля. Уже с пятницы, 6 марта, начнет холодать. К концу недели температура в течение нескольких дней будет колебаться от -5 ночью до +2 днем.

Холоднее всего будет 9-10 марта: ночью столбики термометров могут опускаться до -9 градусов, днем будет держаться около 0. Со среды воздух постепенно начнет теплеть, однако ночные морозы еще сохранятся.

Кроме того, синоптики прогнозируют длительные осадки — 4-6, 8 и 10-12 марта. Возможен дождь с мокрым снегом. Ветер также разгуляется – до сильных 13 м/с.

Какая погода в городе. Фото: Meteofor

