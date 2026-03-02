Пора "бронироваться". Как выживать на фронте во времена тотального господства дронов в воздухе

Украинская журналистка Юлия Кириенко-Меринова пишет о неотложной потребности в бронированном транспорте

Пора "бронироваться".

И это не об уклонении от армии. А о том, как выживать на фронте во времена тотального господства дронов в воздухе.

И здесь речь о бронированном транспорте.

Потому что корчи (внедорожники и пикапы) — это становится слишком опасно. Тем более, что россияне гатят не только по внедорожникам, но и по велосипедистам, как мы видели в этом видео. Его снял мой коллега Стас Кухарчук в Константиновке неделю назад.

Поэтому хочешь жить — имей обваренный мангалом и лучше бронированный "новатор", "козак", "хамви"… остальное допишите сами.

Видео, которое недавно опубликовал Юрий Бутусов, тому доказательство. На нем дрон атаковал "новатор", на котором ехали трое. И не то, что никто не пострадал, но и сама машина цела.

То есть бронированный украинский "новатор" спас жизнь ему и побратиму от дрона с кумулятивным зарядом.

То есть три жизни, которые государство оценивает в 15 млн, были спасены.

Почему я здесь упомянула о деньгах?

Поскольку на днях парламент, по инициативе министра Федорова, принял Закон нового распределения средств за пропавших и погибших.

Объединив это в одну сумму – 15 млн.

Правильно ли это — дискуссия продолжается до сих пор между родственниками, В/Ч и другими участниками.

Но суть такова, что государство ищет деньги для обеспечения живых у тех, кто вероятно/погиб.

Стоимость украинского "новатора", который спас жизнь трем бойцам (двум пассажирам и водителю), примерно те же 13—15 млн.

То есть только одна поездка сэкономила государству 45 млн грн и сам "новатор" себя окупил.

Простите, что так сухо перевожу все в цифры. Но ведь политика министерства обороны как раз о них, о цифрах.

И здесь они говорят сами за себя. Тем более, что и обваренному "мангалом" "новатору" от того дрона вообще ничего не было.

Так что вопрос к государству, как можно увеличить закупку бронетранспорта для воинов? Потому что теперь на нем нужно доставлять и пилотов на позиции.

И на нем эвакуируют тяжелораненых, как я показала вот здесь.

Бронетранспортер спасает жизни.

Его должно быть больше в Силах Обороны и хватать на всех.

Мы должны "идти под землю" с укрытиями и тоннелями на земле, чтобы уберечь воинов.

Но мы должны обеспечить им безопасность на земле. И что главное – возможность, что тебя вытащат с позиции в случае серьезного ранения. И это справедливо.

Источник: пост в Facebook Юлии Кириенко-Мериновой