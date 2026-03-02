Скачок до +17 в конце месяца? Каким прогнозируется март в Днепре

Март может принести сюрприз

В конце марта Днепр может существенно прогреться до аномальных +17 градусов. Однако другие синоптические ресурсы не ожидают резкого роста температуры.

Когда именно готовиться Днепру к вероятному апрельскому теплу в марте, спрогнозировали в "Погода 33" и "Meteofor". Детальнее о погоде написал "Телеграф".

По данным первого метеоресурса, в период 20-22 марта и 30 марта-1 апреля температура воздуха днем может повыситься до +14…+17 градусов. Ночная температура в эти дни также станет выше – от +6 до +9 градусов. В конце месяца возможны осадки.

Когда город может прогреться до +17 градусов. Фото: Погода 33

В то же время второй прогноз демонстрирует значительно более сдержанную динамику. В период 20-22 марта максимальная дневная температура составит +6 градусов, а, вероятно, в конце месяца около +9 градусов. Ночью ожидается 0…+4 градуса. Существенного повышения температуры до +15…+17 С° этот источник не предвидит.

Однако в течение марта ожидается достаточно много осадков. В целом, больше всего дождей и снега будет во второй и третьей декаде месяца.

Какой будет погода в Днепре в течение марта. Фото: Meteofor

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в середине марта в Украине прогнозируют резкое понижение температуры. О приближении арктического воздушного фронта сообщил украинский синоптик Игорь Кибальчич.