Без дождя и морозов, но с перепадами температуры: когда в Днепре будет теплее всего в начале марта

Местами температура может повыситься до 10 теплых градусов

В Днепре в конце февраля и начале марта погода будет нестабильной. Теплые дни будут сменяться прохладными, возможны резкие перепады температуры, но морозов точно не будет.

Сначала город накроет потепление до +10 градусов, которое продержится недолго и уже скоро сменится похолоданием. Хотя в конце недели температура снова подскочит, как спрогнозировали в "Sinoptik".

По данным, уже в воскресенье, 1 марта, температура повысится — от 0 °С ночью до +10 °С днем.

В понедельник, 2 марта, также сохранится относительно теплая погода: +3…+8 С°. Однако 3 и 4 марта ожидается похолодание — днем только +2 С°, ночью около 0…+1 С°. В четверг, 5 марта, столбики термометров покажут +1…+5 С° в течение дня.

В выходные, 7 и 8 марта, потеплеет до +9 С°. Ожидается также переменная облачность, поэтому солнышко будет иногда прогревать землю.

Хотя понедельник, 9 марта, снова принесет небольшое снижение дневных и ночных показателей.

Заметим, что в этот период в городе не прогнозируются дожди.

Погода в Днепре на 10 дней. Фото: Sinoptik

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украину мчится африканское тепло. Начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань дал прогноз, когда его ждать.