Без дощу та морозів, але з перепадами температури: коли у Дніпрі буде найтепліше на початку березня

Місцями температура може підвищитись до 10 теплих градусів

У Дніпрі наприкінці лютого та на початку березня погода буде нестабільною. Теплі дні змінюватимуться прохолодними, можливі різкі перепади температури, але морозів точно не буде.

Спочатку місто накриє потепління до +10 градусів, яке протримається недовго і вже скоро зміниться похолоданням. Хоча наприкінці тижня температура знову підскочить, як спрогнозували у "Sinoptik".

За даними, уже в неділю, 1 березня, температура підвищиться — від 0 С° вночі до +10 С° вдень.

У понеділок, 2 березня, також збережеться відносно тепла погода: +3…+8 С°. Проте 3 та 4 березня очікується похолодання — вдень лише +2 С°, вночі близько 0…+1 С°. У четвер, 5 березня, стовпчики термометрів покажуть +1…+5 С° протягом дня.

У вихідні, 7 та 8 березня, потеплішає до +9 С°. Очікується також мінлива хмарність, тож сонечко іноді прогріватиме землю.

Хоча понеділок, 9 березня, знову принесе невелике зниження денних і нічних показників.

Зауважимо, що за увесь цей період у місті не прогнозуються дощі.

Погода у Дніпрі на 10 днів. Фото: Sinoptik

