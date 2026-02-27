Днепр накроет волна тепла: когда город прогреется до +10

Местами могут идти кратковременные дожди

Конец февраля в Днепре будет холодным ночью, с небольшими плюсовыми температурами днем. Но уже в начале марта воздух быстро прогреется до 8…10 градусов.

Какая будет погода в городе в начале марта, спрогнозировали в "Sinoptik". Значительно теплее будет уже в ближайшие дни.

Уже с первых дней весны синоптическая ситуация начала стремительно меняться. 1 марта воздух прогреется до +8 С°, а ночные показатели зафиксируются около 0 С°, что будет свидетельствовать об отступлении холодов.

Однако ожидается кратковременное понижение дневной температуры до +2…+5 С° в середине недели, 3-4 марта. Хотя уже с 5-7 марта в городе ожидается стабильное повышение до +7…+10 С°.

Прогноз погоды на март. Фото: Sinoptik

В "Meteofor" дали похожий прогноз. В первую неделю марта в Днепре днем будет +3…+9 °C. Самая теплая погода ожидается в воскресенье, 1 марта. Хотя ночью температура может опускаться до -1…0 °C. Местами возможны дожди. В целом погода будет комфортной.

Когда в Днепре еще больше потеплеет. Фото: Meteofor

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украину посреди марта могут снова прийти морозы. Украинский синоптик Игорь Кибальчич дал прогноз на месяц.