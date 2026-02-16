Это щелканье помнит каждый. Как Tic-Tac завоевал сердца украинцев в 90-х

В одной коробочке – 37 конфеток

В 90-х и нулевых годах в Украине приобрело популярность сладкое драже Tic Tac. Рекламу о том, что в нем всего две калории, наверняка помнят все, кто смотрел телевизор в те времена.

Эти сладкие драже выпускает итальянская кондитерская компания Ferrero. Маленькие конфетки появились в 1969 году и продаются в более чем ста странах мира.

Tic Tac

Однако в Украине, в которой в 90-х годах массово начали появляться западные продукты, Tic Tac приобрел особую популярность. Эти драже вместе со жвачками и шоколадными батончиками стали символом доступности "западного" образа жизни. Это было что-то современное, яркое и совсем не похожее на мятные советские таблетки.

Tic Tac продается прозрачных пластиковых коробочках, которые открываются с характерным щелканьем — откуда и название "ток да"). В далеких 90-х эта коробочка была едва ли не главной фишкой этих конфет. Их не выбрасывали, а использовали для хранения мелочей — бисера, рыболовных крючков, винтиков и т.д.

Реклама "tic tac" была построена на том, что конфета содержит всего две килокалории и надолго освежает дыхание. Мало кого из украинцев тогда интересовал подсчет калорий, но яркая реклама привлекала внимание.

Существует много видов tic-tac. Кроме оригинальной "Мяты" есть драже со вкусом корицы, апельсина, вишни, манго, лайма и т.д. Сейчас эти конфеты также продаются, обычно на кассах супермаркетов. Однако tic-tac перестал быть символом и стал тем, чем он является на самом деле — маленькой конфеткой, освежающей дыхание.

Сейчас так стоит около 30 гривен

Ранее "Телеграф" рассказывал, как жвачка Eclipse стала легендой украинских нулевых. Ее ледяную свежесть до сих пор помнят многие украинцы.