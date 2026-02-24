Вжарит до +9: названа дата, когда в Харьков придет весеннее тепло

В городе ожидаются значительные "плюсы"

После затяжных холодов и зимней серости синоптическая ситуация в Харькове кардинально изменится. Весна решила не медлить и посетит город точно по расписанию, готовя приятный сюрприз для горожан.

Как сообщают синоптики "Мета.Погода", февральские морозы окончательно отступят, давая дорогу стабильному потеплению. "Телеграф" расскажет поподробнее.

Погода в Харькове в марте

Наиболее ожидаемой датой для жителей первой столицы станет 8 марта. Погода в этот день будет хоть и теплой, но дождливой и пасмурной. По предварительным прогнозам, дневная температура в этот период достигнет отметки +9 градусов.

Погода в Харькове 8 марта

Метеорологи отмечают, что март 2026 продемонстрирует незаурядную стабильность. В течение всего месяца в Харькове прогнозируют уверенный "плюс" в дневные часы. Резких температурных качелей или возвращения арктических холодов не предполагается.

Чего ждать на термометрах в Харькове

Согласно обновленным данным, температурная карта марта будет выглядеть следующим образом:

Днем: Столбики термометров будут стабильно держаться в пределах от +4 до +10 градусов . Самые теплые дни ожидаются во второй декаде месяца.

Столбики термометров будут стабильно держаться в пределах . Самые теплые дни ожидаются во второй декаде месяца. Ночью: Воздух еще будет прохладным. Температура будет колебаться от -2 до +2 градусов.

Ночные заморозки будут незначительными и кратковременными.

Ранее "Телеграф" писал, когда в Киев придут "плюсы", синоптики озвучили термины.