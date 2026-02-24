Вжарит до +9: названа дата, когда в Харьков придет весеннее тепло
-
-
В городе ожидаются значительные "плюсы"
После затяжных холодов и зимней серости синоптическая ситуация в Харькове кардинально изменится. Весна решила не медлить и посетит город точно по расписанию, готовя приятный сюрприз для горожан.
Как сообщают синоптики "Мета.Погода", февральские морозы окончательно отступят, давая дорогу стабильному потеплению. "Телеграф" расскажет поподробнее.
Погода в Харькове в марте
Наиболее ожидаемой датой для жителей первой столицы станет 8 марта. Погода в этот день будет хоть и теплой, но дождливой и пасмурной. По предварительным прогнозам, дневная температура в этот период достигнет отметки +9 градусов.
Метеорологи отмечают, что март 2026 продемонстрирует незаурядную стабильность. В течение всего месяца в Харькове прогнозируют уверенный "плюс" в дневные часы. Резких температурных качелей или возвращения арктических холодов не предполагается.
Чего ждать на термометрах в Харькове
Согласно обновленным данным, температурная карта марта будет выглядеть следующим образом:
- Днем: Столбики термометров будут стабильно держаться в пределах от +4 до +10 градусов. Самые теплые дни ожидаются во второй декаде месяца.
- Ночью: Воздух еще будет прохладным. Температура будет колебаться от -2 до +2 градусов.
Ночные заморозки будут незначительными и кратковременными.
