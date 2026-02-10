"Рондо сближает". Как реклама в 90-е сделала из обычных конфет культ (старые видео)

Все, кто жил тогда, вспомнит рекламу этих конфет

В конце 90-х и в нулевых годах в Украине появилось много новых продуктов, которые приобрели безумную популярность. Среди них мятные конфеты Rondo, чей вкус помнят, наверное, все.

Популярности "Рондо" способствовала реклама, звучавшая тогда из каждого "утюга". Она была на русском, однако активно транслировалась в Украине.

В рекламе отмечалось, что Rondo освежают дыхание, поэтому добавляют уверенности в себе. "Свежее дыхание облегчает понимание", — такова была главная идея рекламы. "Рондо сближает" — так звучал один из слоганов.

Конфеты Rondo обладали крепким мятным вкусом и ароматом. Это были конфеты в виде дисков, продававшихся в бумажной обертке.

Конфеты Рондо

Мята была настолько "термоядерной", что иногда казалось, будто вы вдохнули арктический воздух. Мамы и бабушки даже давали их детям, когда у них болело горло. Были и другие вкусы Рондо – лимон и арбуз, но мята была наиболее популярной.

Конфеты Rondo выпускала компания Mars (под брендом Wrigley). Они идеально вписались в рынок постсоветских стран, еще не перенасыщенных таким товаром.

