Резкий скачок до +10: когда Днепру ждать настоящего тепла после морозов

Теплая весенняя погода уже не за горами

В конце февраля в Днепре ожидаются температурные "качели". Кое-где столбики термометров будут опускаться до -5 градусов, однако параллельно синоптики обещают и ощутимое потепление.

Прогноз на период с 21 февраля по 1 марта был обнародован в "Погода.Мета". По их данным, самым прохладным днем стала эта суббота, а еще одна волна холода ожидается в пятницу, 27 февраля.

Днепр готовится к резкому потеплению

В ближайшие дни город еще будет ощущать прохладу: ночью температура будет опускаться до -5 С°, а днем будет колебаться в пределах 0…+5 С°. В четверг, 26 февраля, ожидается дождь. Вместе с морозом они могут создать гололедицу.

Уже в конце месяца погода изменится. 28 февраля столбики термометров поднимутся до +6 С днем, а в начале марта потепление станет еще более ощутимым. По прогнозам, 1 марта воздух прогреется до +10 °С днем, а ночью температура будет держаться на уровне +6 °С.

Когда потеплеет в столице. Фото: Погода.Мета

